影／用心雕刻有溫度的家　建築家深耕南科十年有成

▲植村NY。（圖／宇成建築提供）

▲林裕盛認為，綠化及暖色系外牆，可為硬梆梆的建物注入溫度。（圖／宇成建築臉書）

▲林裕盛說，廚房是家人共同分享的地方。（圖／宇成建築臉書）

﹔

台南市政府振興券最大獎是輕豪宅一戶，由宇成建築加碼「宇成植村NY」建案二房產品，該公司也因此引來各界高度關注，行事風格一向低調的宇成建築董事長林裕盛，接受《Nownews今日新聞 》專訪指出，接獲消息，起初是感到惶恐，後來抱持回饋社會的心情，參與這次台南振興券的活動。林裕盛表示，能參與這次的活動，個人覺得榮幸，起初是感到惶恐，因為宇成是蠻「低調」的一家企業，了解台南市長黃偉哲心中真正的想法之後，希望能回饋台南，為新冠肺炎疫情重創的各行業帶來機會，心情也從惶恐轉而為「感動」。林裕盛指出，今年疫情重創觀光旅遊、小吃攤商等行業，黃偉哲希望藉由振興券的實施，能吸引更多民眾來台南消費，因此，找來建築業者，希望能有更創新的點子，遂有五子登科其中一子「送房子」的構思產生。林裕盛認為，這樣的點子勢必會成為媒體關注的焦點，透過新聞傳播出去，自然能吸引許多民眾來台南；林裕盛更強調，「能參與、支持這次的活動，我覺得榮幸，也非常有意義」。宇成建築深耕南科10年有成，外界相當欽佩林裕盛的獨到眼光，當時為何會選中南科周邊進行開發？林裕盛說，世界級企業、台積電的CEO張忠謀，願意投入上兆資金在南科設廠，「以萬分之一的投資金額，跟隨世界級企業CEO的投資遠見」；這是林裕盛的初心，也是他開發眼光獨到之處。林裕盛指出，當時LM特區的相關開發規定很嚴，建案基地須退縮3米、5米，包括角地都要退縮，甚至連種植的樹種都要規定，「台南市沒有開發規定這麼嚴的地方」，加上緊鄰台灣南部七縣市最多就業人口的南部科學園區，南科有1千多公頃的工業區、近1千8百公頃的農業區，相當具有發展性，因此，林裕盛毅然帶領宇成建築在該區深耕10年至今。台積電在南科設廠，不僅吸引優秀的科技人才進駐，也改變了整體居住人口的素質，林裕盛點出，「南科周邊的發展才剛開始」，為何看好南科未來的發展性，他說，高鐵與台鐵經過，鄰近4個交流道，交通條件非常好，「交通條件是事業發展的首要條件」；其次，有足夠發展的腹地，林裕盛強調，這些條件南科皆俱足，「不發展也難」。林裕盛建議，台南市政府應更積極規劃南科周邊區域的整體發展，除了水、電供應無虞，交通建設更是重要，應設高鐵台南南科站，讓科技人才更快速往來科學園區，位置可選在看西農場的新市火車站，高鐵台鐵兩鐵共構，進一步再整體規劃其周邊發展；再者，是住的問題，林裕盛表示，政府應找國內外優秀的城市規劃人才，將A、B、C、H、I、N、O等區尚未開發的地方，進行城市規劃，讓台南真正成為一座先進的科技城市。「台南另一區值得開發的應屬成大學區」林裕盛認為，成功大學周邊有許多２米巷弄的老舊社區，這些老房子可以透過都更或危老重建的方式，與建築業者合作，重新規劃，打造成為「老城中的新城」。林裕盛也提到，加上鐵路地下化，台南公園可以與成大相互連結，成為面積100多公頃的綠地，周邊老舊建築拆除，重新塑造一塊完整的基地，取而代之現代建築，屆時，以成功大學為中心，將成為台南市最高級的生活區。「家是最溫暖的地方」，非常重視家庭的林裕盛指出，創立宇成時就不取建設兩字，「建築兩個字比較辛苦，因為要雕刻一個家」林裕盛心中的「家」是什麼樣子，房子是硬梆梆的，如何為它注入溫度？他說，，綠化是一種為環境注入溫度的方式，林裕盛希望都市計畫要有「退縮」的觀念，「退即是進」，退縮是要讓土地有更多綠化的空間，他強調，一塊地不是要將它蓋多蓋滿，應當要讓土地有適當的喘息空間。「灶腳若燒厝愈旺」林裕盛表示，家是凝聚家人感情的地方，而「灶腳（廚房）」是共同分享的地方，因此，他亦相當重視廚房的設計規劃及相關配備；未來，宇成建築將導入更多科技元素在建案裡，林裕盛說，宇成建築將朝跟隨科技發展，領導生活、溫暖的建築企業之目標戮力邁進。