疫情吃不消！勞工局開放企業「線上」申請大量解僱

「大量解僱計畫通報」功能，15日起提供線上申辦服務

受到新冠肺炎疫情衝擊，新北市大量解雇員工的企業急遽增加，以往必須兩個月前將紙本的解雇計畫書通報勞工局，為加速大量解僱通報程序，勞工局從15日起提供線上申辦服務，只要在60天前透過網路申請就可以，將可以節省列印大量紙本文件及時間。新北市統計今年上半年大量解僱家數達62家，比去年同時期26家增加138%；大量解僱人數1,347人，較去年同期1,111人增加約21%，其中有39家是直接歇業關門，可見不少企業承受不住疫情衝擊。勞工局長陳瑞嘉表示，為了保障勞動權益，讓勞工早點準備再就業並及早開啟勞資協商，事業單位如有解僱勞工計畫時，依大量解僱勞工保護法規定，除因天災、事變或突發事件外，必須在大量解僱前60日，將解僱計畫書通知主管機關及相關單位人員，並且公告揭示，讓主管機關及工會或全體勞工預知大量解僱的資訊，勞工局收到通報後，會主動提供被解僱勞工就業、轉業及職訓等服務訊息，協助失業勞工儘速重返職場。為加速事業單位大量解僱通報程序，官網「新北勞動雲」再新增，事業單位只要透過網路申請，勞工局就能提供「雲端收件、雲端查詢」等服務，可同時節省列印大量紙本文件及時間。