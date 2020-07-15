品美食暢遊世界　南洋麵包、上海湯包一口嘗

▲ 「以麵包閱讀世界」一直是吳寶春麥方店的精神，藉著麵包帶大家體驗當地的美好生活印象和感受。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.14）

因新冠肺炎疫情不能出國，品嘗世界美食也能一解旅遊癮，世界麵包冠軍吳寶春推出期間限定「南洋風味」系列麵包，帶大家遍覽南洋飲食文化風情；漢來美食旗下小金雞「漢來上海湯包」進駐夢時代，招牌小籠湯包、正統四川料理如擔擔麵、川香口水雞等，都是不容錯過的經典招牌。



▲吳寶春麥方店推出期間限定的7款南洋風味系列麵包。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.14） 「以麵包閱讀世界」一直是吳寶春麥方店的精神，期間限定的7款南洋風味系列麵包，是感念過去在新加坡求學、展店，因此藉著麵包帶大家體驗當地的美好生活印象和感受。





Kopi C是新加坡特色飲品，為了創作出台灣版的「Kopi C麵包」，寶春師傅邀請世界烘焙豆冠軍陳志煌特別設計一款適合台灣人口味的咖啡豆，負責研發的主廟謝榮鴻萃取咖啡液做卡式達餡，搭配奶油、煉乳、奶水等打出柔滑化口的咖啡餡，加上一層咖啡杏仁皮，滿滿的咖啡香與微微脆口感，十分迷人。





另外還有以黑胡椒螃蟹概念製作的黑椒雞麵包 ，及椰香小山丘、恐龍美祿、 醋醃青辣椒鮪魚麵包、綠咖哩麵包、冬炎雞麵包，即日起至7月底推出全面振興活動，凡消費滿額即送南洋風新品加價品嚐券等。



▲漢來上海湯包高雄夢時代分店，推出招牌小籠湯包、原盅燉雞湯、冰鎮醉雞、蝦肉紅油抄手等。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.14）