「噴精怪客」3年後終落網　DNA比對建功

具碩士學歷的陳姓男子自105年起，多次在校園內、公車裡、商場內等人潮擁擠處，靠近被害女子身後偷偷「打手槍」，將精液嘖在被害人衣物上後迅速逃離；台中市警三分局去(108)年循線逮捕陳男，因陳男被鑑定患有「非特定的衝動障礙症」、「有憂鬱情緒的適應障礙症」，最後遭判執行拘役60日。台中市警方調查，陳男先於105年10月29日下午，在東海大學之籃球場內，慢慢靠近一位女生身旁後，默默手淫，將精液噴灑至女生裙子上後逃離現場；陳男另於106年5月7日上午，在台中市301路公車內，以相同模式靠近一女子後將精液噴至女子之牛仔短褲上，旋即下車離去。107年3月17日下午，陳男混進臺中巿東區「大魯閣新時代購物中心」之演唱會場地內，在手扶梯上貼近穿著褲裙的女子身後再次噴精，但這次則被民眾揪住報警，陳男矢口否認裙上精液是他所噴，警方蒐採相關可疑証物後函送偵辦，狡辯暫時脫身的陳男於107年12月31日下午4時40分許再度犯案。第三警分局函送陳男的調查結果於108年出爐，精液DNA比對顯示為陳男所有，接續調查其他的噴精案也証實是陳男所為，科學的証據令陳男俯首認罪。台中地院審酌被告為滿足一己私欲，竟不顧他人感受，不僅破壞社會風化，更使目睹其猥褻行為者受驚嚇及產生厭惡感；惟考量被告終能坦承犯行，且與被害人調解，暨被告經診斷罹有「非特定的衝動障礙症」、「有憂鬱情緒的適應障礙症」，定其應執行60日之刑，以資懲儆。