創意無極限　高雄兒美館看藝術家點石成金

可測度的物質世界，在藝術家手上，成為無法丈量的材質關係。高雄市立美術館所屬的兒童美術館，特別推出全新展覽《材料『長』這樣，藝術『展』那樣－藝術家的點石成金術》，專為5-12歲孩童及家庭所規劃，打破觀眾對常見藝術品材料，如白膠、塑膠、碳纖維等的限制與想像，當水泥不蓋房子、釣魚線不釣魚，會是如何的呈現？





高雄市立美術館館長李玉玲表示，兒童美術館現正展出的三個展覽《藝術，在這裡》、《收藏，這樣做》以及本次新展《材料『長』這樣，藝術『展』那樣》其實是環環相扣的，整體都是在談論美術館多元而豐富的典藏。



▲展覽打破觀眾對常見藝術品材料的限制與想像。（圖／高美館提供） 此次展覽邀請到藝術家潘娉玉和五位不同時期的「高雄獎」得主－黃彥超、蔡玉庭、廖敏君以及本屆「2020高雄獎」的石孟鑫、簡佑任，分別為展覽量身訂做參展作品。水泥、白膠、塑膠球、碳纖維、白蠟、環氧樹酯等材料，如何傳達連結藝術家的情感、兒時記憶、甚至學習以藝術的角度思考人類與自然的關係。大眾可透過展覽觀察藝術家對某種材料的著迷，並探索其材質魅力所在以及如何作用。





在藝術大學任教的潘娉玉則以星星作為創作主題，談論不同文化對星星圖象的詮釋或延伸性的解讀，她與廖敏君除了參展作品外，更特別為兒童設計「動動手操作區」，意在透過模仿或學習藝術家的創作手法，認識創作的內涵。而以現成品創作的石孟鑫，則歡迎觀眾「互動」參與，透過將物件換位子卡在固定空間的過程中，用不同模式觀看日常再熟悉不過的現成材料。展覽自即日起於兒美館展出至2021年8月29日。



