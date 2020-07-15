2030年新北「三環六線」拚全完工　每十萬人可享三座車站

▲藍海線淡水漁人碼頭站。（圖／新北市捷運局提供）

▲安坑輕軌安心橋。（圖／新北市捷運局提供）

新北市力拼三環六線捷運建設，除了已通車的淡海輕軌綠山線以及新北環狀線，今年底將力拼淡海輕軌第一期藍海線通車，2022年安坑輕軌通車，目標是在2030年前，完成捷運三鶯線，萬大中和線、新北樹林線以及環狀線第二階段，達成每10萬人享有3座車站的目標。淡海輕軌第一期藍海線今年6月已完成系統穩定性測試，後續還要進行營運模擬演練並申請初、履勘作業，持續朝年底通車目標邁進，在2030年前，包括捷運三鶯線，萬大中和線、新北樹林線以及環狀線第二階段也將陸續完工。新北捷運局長李政安表示，淡海輕軌第一期藍海線，從台北海洋大學站至淡水漁人碼頭站，共新設3座車站，在濱海沙崙站前與綠山線路線重疊，未來通車後民眾可以從紅樹林站直達淡水漁人碼頭，同時為了保護清法遺跡，跨越淡水公司田溪的藍海橋採用大跨距的景觀橋設計，也將成為雙北捷運中，第一條可直接眺望台灣海峽的捷運路線。此外，三環六線的安坑輕軌目前計畫進度達73%，其中跨越新店溪的安心橋最具規模，橋塔高達130公尺，採用鋼箱型結構，降低對河道影響，同時利用捷運施工的契機改善周邊道路，如安泰路8公尺改道取直至20公尺、安和路一至二段道路拓寬等，預計2022年通車，將帶動安坑地區整體發展，可縮短安坑地區到臺北市至少15至20分鐘的通勤時間。捷運三鶯線目前計畫進度則已超過40%，因全線為高架型式、中運量系統，工程上的挑戰度較高，預計會在2023年完工；未來透過三環六線，不但讓新北市民的交通動線更加順暢，同時也以捷運場站作為城市運輸節點，重要場站辦理聯合開發，如新北環狀線共10處開發案，其中4處(秀朗橋站、景平站、中和站、中原站)已完成招商，後續持續辦理另外6案招商，也能增進工作機會與商機。