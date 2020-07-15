來桃園三倍券變大了　桃市加碼4千萬優惠還抽汽車

▲ 搶攻三倍券消費市場，桃園市一口氣祭出旅遊、交通、購物、藝文、運動等5大類、共11項優惠方案，總價值高達4300萬元（圖／記者李春台攝）

振興三倍券從今(15)日起開放領券使用，桃園市政府與民間協會攜手加碼更多優惠，包括日前推出500元電子旅遊券、住一晚送一日遊等；購物優惠則推出200元實體三倍券換400元夜市券、綠色商品優惠、商圈單筆消費滿300元抽電動機車、滿500元加碼抽汽車等。邁入後疫情時代，各縣市積極搶攻三倍券消費市場，為讓旅宿、餐飲、商圈業者都能獲得支持，桃園市一口氣祭出旅遊、交通、購物、藝文、運動等5大類、共11項優惠方案，總價值高達4300萬元，7月至11月還有「月月加碼抽‧桃園就是狂」加碼活動，市長鄭文燦表示，來桃園「花」就對！除了拿振興券到夜市，可以200元能換400元，消費滿額還能抽switch、電動機車，最大獎項是汽車一台。鄭文燦指出，希望自下半年開始，透過各種優惠吸引民眾再度走入表演場所，因此，在藝文振興部分，市府祭出逛5大文化園區送100元消費抵用券、藝文電影半價、3大藝文館舍票價5折等優惠措施；為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，交通局推出大溪復興地區公車一日券，桃捷公司則推出仲夏一日票買一送一優惠，以及滿額抽獎活動，沿線店家也配合推出折扣優惠；運動優惠部分，包含國民運動中心課程7折，500元三倍券可購買2張價值800元的桃園棒球場職棒門票，鄭表示，希望透過5大類、11項優惠方案帶動民眾消費熱潮、體驗經濟振興的驚喜。鄭文燦說，過去很多民眾習慣出國放鬆心情，但其實在國內旅遊一樣能享受，桃園與多個縣市簽訂互惠旅遊，希望透過跨縣市合作，共同迎接國旅爆發期，也期盼國內消費市場早日復甦。