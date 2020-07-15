六輕工安事故頻傳　蘇治芬：不能習以為常

▲烈焰火勢延燒數小時。（圖／立法委員蘇治芬提供）

▲台塑化麥寮廠煉製二廠濃煙直衝雲霄。（圖／立法委員蘇治芬提供）

▲因氣象吹南風，風勢將濃煙往北方彰化縣擴散。（圖／立法委員蘇治芬提供）

今天上午六輕工業區台塑化麥寮廠煉製二廠的加氫脫硫單元(RDS2)發生火災，火勢直到下午才獲控制，研判是氫氣洩漏，蘇治芬表示，在縣長任內發起六輕20年總體檢，目的是讓台塑六輕能夠接受政府及專家的輔導，及早發現設備老化之風險、避免事故，後續她會持續追蹤監督。立法委員蘇治芬指出，她自擔任縣長時期就長期關注六輕的汙染及工安議題，並在2017、2018年第九屆立委任內，督促經濟部工業局啟動六輕工廠總體檢，在「106年度大型石化廠公共安管理聯合督導」的督導結果總報告中，已經明確指出該廠評估設備狀況的「基於可靠度之設備完整性(Reliability Based Mechanical Integrity,RBMI)程式」在評估腐蝕和組件劣化時有缺陷，可能會誤判實際情況；但過了三年，煉製二廠仍然發生了意外，可見台塑並未落實登出報告書中的設備安全改善建議。蘇治芬又說，發起六輕20年總體檢之目的是為了讓台塑六輕能夠接受政府及專家的輔導，及早發現設備老化之風險，確實避免工安環保事故發生，以保障六輕周圍鄉親的生命財產安全，賺錢的企業能促進社會經濟發展，但企業的獲益應以零事故、零污染為前提，總體檢已為其超前部署，就看台塑如何將鬆了的螺絲栓緊。蘇治芬表示，相關事故的後續她會持續追蹤監督。台塑雖然為台灣帶來大量GDP，但六輕工業區幾乎每年都發生重大工安意外或是汙染問題，她呼籲台塑應負起企業社會責任，落實工安，並盡速提出事故檢討報告，且針對污染地方部分也要提出，並提出補救和改善計畫。