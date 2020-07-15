影／喊出「入學即就業」　科大辦產學媒合活動

▲典髮型美髮機構總監黃韋捷親自面試學生，也為企業找儲備幹部。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.15）

▲可瑞莎美髮人事部主任謝伃婷親自面試學生，主要是瞭解考生的工作熱情。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.15）

建國科技大學美容系進修部為協助大一新生入學後，能夠一面工作、一面安心念書，舉辦績優店家媒合說明會及人員甄試，首場甄選活動共有16家美容、美髮、醫美企業參與，參加學生也十分踴躍，負責產學合作的助理教授張培新表示，進修部新生只要自己有意願，都可入學即就業。張培新表示，長期與建國科大美容系產學合作的美容美髮產業有60多家，許多是國內知名的連鎖企業，今年參加進修部「四二一」學制甄選工讀學生的企業不減反增，第一天辦理美容產業媒合，翌日立即有醫學美容企業通知學生可以上班了，讓他覺得很興奮。受到少子化生源減少影響，大學招生競爭激烈，許多大學系所都出現招生不滿現象，建國科技大學美容系進修部卻是一枝獨秀，張培新說，今年美容系進修部四技只招收50位新生，報名到八月中旬才截止，目前已經完成報名參加甄選的考生有100多位，錄取率不到一半。參加選才的彰化縣田中鎮可瑞莎美髮人事部主任謝伃婷表示，現在大部分學生國中畢業後都選擇升學，企業只好轉進學校找人才，可瑞莎美髮除了可以配合建國科大進修部上課時間排班，如果學生經濟有困難，企業可以先為學生代繳學費，學生畢業後繼續留任，公司還會再給一筆可觀的獎勵金。從事美髮行業已經有30年工作經驗的典髮型美髮機構總監黃韋捷說，企業支持學校，學校照顧學生，企業與學校才能一起成長，未來美容美髮業從業人員，除了要有熟練的技術，還要講求服務品質才會有競爭力，公司有近半的員工都是建國科大美容系的校友；他建議年輕人，在選擇就讀科系或求職時，應該先分析自己是否對選擇的專業有興趣，要從事的行業是否可長可久，他認為在學習技術的過程中都會遇瓶頸，在突破障礙後就會海闊天空。建國科大校長江金山表示，該校推動「在地青年，在地就學，在地就業」，與中部地區企業簽訂產學合作，除了安排進修部學生一面上學一面到企業工作賺取學費與生活費，也安排應屆畢業生到企業實習，畢業後留任的比率很高，美容美髮產業在國內仍然蓬勃發展。