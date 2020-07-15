領到振興三倍券　翁章梁一個下午就花光光！

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▲翁章梁縣長用振興消費券，先到布袋魚市場買新鮮的海產。(圖／嘉義縣政府提供）

▲翁章梁縣長以振興消費券，到八野爺商店買好吃的土鳯梨酥送丈母娘。(圖／嘉義縣政府提供）

今(15)日是「振興消費券」開始領用的第一天，嘉義縣長翁章梁迫不及待的領到手後，不到一個下午的時間就花光光！翁章梁先去布袋吃海產，再到朴子買鳯梨酥、買猫砂，最後到六腳把剩下的1000元，全部都捐給了安仁家園做公益，3000元一毛都不留！翁章梁在第一梯次就到縣治特區的7-11超商繳1000元預購振興三倍券今天開始領用的第一天，券就到手，下午利用走訪海區的公務行程空檔，立馬展開消費，以實際行動振興嘉義的在地經濟。翁章梁先到布袋漁市場，花260元買現撈的小卷、吃蚵仔煎，接著到朴子有名的八野爺烘培坊，花400元買好吃的土產鳳梨酥後，到新農豆食堂買1140元的嘉義伴手禮，花200元到寵物店買貓砂，最後特地轉到安仁家園，捐出剩下的1000元，一個下午就「吃海鮮，買伴手禮，做公益」，把振興券的3000元全部花光光，一毛也没剩。翁章梁表示，嘉義沿海水產最新鮮，蚵仔大又鮮，伴手禮是金字招牌，「嘉義優鮮」各式食品應有盡有，農會、網路和商家都買得到。土產鳳梨酥是要當伴手禮送給丈母娘，貓砂是買來送給老婆，因為家裡養了兩隻可愛的貓咪。嘉義有好山好水好人情，還有濃濃的在地好味道，請大家趕快行動，走一趟嘉義，買回滿滿的好滋味。