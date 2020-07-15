六輕爆炸起火三傷　縣長張麗善震怒開罰五百萬

▲雲林麥寮六輕煉製二廠起火，縣長張麗善聽取簡報瞭解事故。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.15）

▲環保局長鄭育麟向縣長張麗善報告環保稽查及進行監(檢)測作業。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.15）

雲林縣麥寮六輕工業區塑化煉二廠今(15)日的上午爆炸起火，縣長張麗善感到震驚與心痛，並趕到六輕瞭解事故的原因、救災作為及後續因應。張麗善做出5點的指示，1、事故發生範圍內，於調查報告出爐前，勒令停工。2、成立事故調查小組，三天內提出發生的原因與真相。3、要求六輕進行工安總體檢，提出具體相關策進工程。4、依空污法第32條行為法重罰500萬。5、鄰近漁塭民宅等如有損害，由六輕負修復賠償全責。消防局長林文山表示，縣消防局於接到報案後，於15分鐘趕至現場。派遣大隊、麥寮分隊、北五分隊人車前往現場，計塑化消防隊出動11車53人、消防局出動12車23人；經確認為塑化煉二廠RDSII(加氫脫硫)製程起火燃燒，高壓冷卻系統泵浦軸封洩漏，燃燒物質為重油、氫氣，偵測無毒性物質，起火面積約有2000平方公尺，上午11點許火勢已獲控制，所幸僅三人輕傷，一背部遭外物撞傷，二名眼睛遭不明液體噴踐，均無大礙。環保局長鄭育麟指出，發生事故的塑化煉二廠加氫脫硫處理程序(M06)，經查事故地點非毒化物運作場所，環保局接獲通報後第一時間已前往稽查及進行監(檢)測作業，將針對上下風處、廢水執行採樣及持續監控作業。張麗善呼籲，因受到熱帶性低氣壓影響，風向主要為南風，提醒麥寮區域、下風處彰化大城及鄰近地區民眾家戶緊閉門窗避免外出，並加強個人防護，如需外出，建議配戴口罩，以維護個人健康，縣府將持續監控空氣品質。