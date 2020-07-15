影／響應政府振興經濟　彰化榮家長輩開心領三倍券

因應國內疫情趨緩，國內逐漸進入振興經濟階段，政府推出了促進消費的振興三倍券來刺激買氣，為響應政策，彰化榮家今（15）日於田中內灣郵局協助住民長輩領取。輔導組長陳倩洵說，為協助長輩使用振興三倍券，榮家將安排大賣場購物行程，希望大家都能一起振興經濟。

▲彰化榮家於田中內灣郵局協助住民長輩領取振興三倍券。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.15）

陳倩洵表示，彰化榮家為安養、養護及失智三類型合一的機構，日前已積極宣導，並與郵局達成協議，針對行動不便、失智住民，由工作人員代領；一般住民則現場排隊或利用郵局「線上預約領券-大宗預約」功能，於網路上預約，時間到再前往購賣，免去排隊之苦，希望長輩們都能順利領取。

今（15）日一早，行動能力佳的長輩依郵局規劃領取號碼券，在郵局門口依序排隊，郵局服務人員貼心的提醒要透過封套透明孔洞核對內裝之9張面額(500元4張、200元5張)，如發現鈔券短少，可當場更換；因鄰近大馬路邊，榮家還特別派員協助交管，維護長輩安全。

▲國內逐漸進入振興經濟階段，政府推出了促進消費的振興三倍券來刺激買氣，郵局前出現排隊人潮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.15）

詢問長輩們要如何使用三倍券？陳伯伯說還沒想好，不過會好好運用；戴阿姨則表示，電風扇剛好壞了，天氣這麼炎熱，藉此機會汰換；而養護堂的劉伯伯及葉伯伯則一致表示要買雞精來喝，補補身體；林伯伯則說女兒已安排暑假要帶孫子一同前往台南旅遊，屆時就可使用了。

陳倩洵提醒到郵局領取的住民要特別注意，為分散人流，也有採用單雙號領取的機制，身分證號末碼為單號的人在週一、三、五可領取，雙號則是週二、四才能領，而7月18日及7月25日這兩個週六，郵局也加開時段，讓單雙號都能領，住民可以不用急著今天就去領。