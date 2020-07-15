全國之先！南市府攜手KTV試辦「數位消防通報系統」

▲台南市政府率先全國，與台南市8家KTV場所共同試辦「數位消防通報系統」。（圖／台南市政府提供）

今年台北市錢櫃KTV（林森館）發生火災，造成6死之重大公安事件，台南市消防局15日召開記者會，宣布與台南市8家KTV場所共同試辦「數位消防通報系統」，藉由先進科技，第一時間掌握營業場所之消防安全設施，共同保護市民生命財產安全。台南市長黃偉哲表示，錢櫃林森分店火警初步調查結果是該店火警受信總機關閉，導致火災發生初期，相關消防安全設備沒有動作，進而現場無人能即時應變，導致嚴重的傷亡；黃偉哲指出，希望以超前布署概念，在消防系統被關閉的當下，主管機關就要得到通報，進而了解關閉原因，並要求重新開啟消防系統，才能在第一時間就把災害發生的機率降到最低。消防局表示，錢櫃林森分店火災事件後，黃偉哲除親率相關單位前往KTV場所突檢稽查，更要求全面清查台南市列管KTV等共218家（216家KTV列管場所及2家複合式娛樂大樓）營業場所。消防局於5月11日全面完成全市相關場所清查，並為防範憾事發生，與台灣消防科技文教協會積極合作開發通報系統，與錢櫃（台南店）、賓士（府前店及中成店）、好樂迪（成功店）、享溫馨（安平店及中華店）、晶典休閒育樂生活館及金湯匙電子遊戲場等8家KTV場所一同試辦「數位消防通報系統」；目前享溫馨（安平店及台南店）及賓（府前店及中成店）已率先完成安裝。上述營業場所可透過系統，與台南市消防局救災救護指揮中心連線，一旦有場所火警自動警報設備開關關閉時，訊號經過雲端伺服器隨即通知消防局救災救護指揮中心，於第一時間發現狀況、及早應變。錢櫃（林森店）火災不僅社會各界關注，也引發業者、消防專技人員及政府省思、檢討，公共場所安全，需仰賴業者的管理責任、消防設備師（士）專技人員的專業責任，以及消防機關的督導、行政責任共同落實，才得以守護市民安全。