影／慢飛陪伴育樂營　51所學校共襄盛舉

為了讓學習遲緩的孩子，能跟上學習腳步、適性發展，彰化縣教育處分別在員東國小分區、分期舉辦「慢飛陪伴育樂營」，透過動、靜態、藝文和科學等課程，希望讓570多位孩子，有個充實、歡樂學習的暑假生活。

▲彰化縣政府開辦慢飛陪伴育樂營，希望能讓570位特殊孩子們也有難忘的暑假、歡樂的回憶。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.15）

暑假第一天，彰化縣員林市員東國小關懷慢飛陪伴育樂營今（15）日上午開幕，縣長王惠美前往與學員們一起進行創意化學畫畫同樂，縣長媽媽與學童們畫出白兔、綿羊及螃蟹等畫作，與小朋友同歡。

王惠美說，彰化縣政府開辦慢飛陪伴育樂營，共有51所學校辦理，197位愛心小天使參加，將陸續開辦，在三天育樂營期間，用動態、靜態、藝文、科學等課程，希望能讓570位特殊孩子們也有難忘的暑假、歡樂的回憶。

▲員東國小「創意慢飛、暖心愛相陪」育樂營從暑假第一天7月15日開始，一連規劃三天課程。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.15）

王惠美指出，這次活動精彩且又有意義，讓孩子在愛的氛圍中學習，不僅可以收穫滿滿，也能讓家長有喘息的時間，不用擔心孩子在暑假時沒有人陪伴，孩子暑假過得更快樂、更有意義。

活動中，縣長媽媽跟孩子們進行遊戲，透過老師的指導，利用酸鹼中和簡單化學原理，讓孩子發現學習可以如此簡單，透過生活中隨手可得的物品去了解背後的原理，並在愛相陪的氛圍中展開歡樂又趣味的暑假。

教育處長陳逸玲表示，員東國小「創意慢飛、暖心愛相陪」育樂營從暑假第一天7月15日開始，一連三天課程，包含藝術創作、生活科學、桌遊動動腦及體能大挑戰等，共有18位身心障礙生與2位愛心小天使參加，縣長媽媽加碼承諾，活動結束要贈送每位學員一份禮物。

陳逸玲強調，縣府積極推展多元教育面向來提升特殊教育品質，下學期將辦理「童畫心世界」繪畫比賽、夯才藝FUN異彩競賽以及特殊教育表揚大會，藉以啟發每個學生適性發展的潛能。