影／生命鬥士　王惠美表揚自強母親、兒童及寄養媽媽

▲小朋友設計卡片回贈給縣長媽媽，表達他們的感謝。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.15）

▲來自鹿港鎮的自強兒童陳美欣，不但琴藝了得，更是抬拳高手。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.15）

▲彰化市郭阿華辛苦將弟弟的4個小孩扶養長大。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.15）

彰化縣長王惠美今（15）日頒發表揚狀給彰化家扶中心10位自強母親、10位自強兒童及2 位模範寄養媽媽，王惠美說，看了大家的故事真的很感動，讚揚他們是「生命中的鬥士」，並期盼能做為大家的表率。王惠美表示，10位自強媽媽在艱困環境下，堅強看顧家庭、栽培孩子，讓孩子有家的感覺，而且也都有很好的成就；10位自強兒童每個都有讓人想要流淚的故事，或許沒有選擇自己出身的機會，但是憑藉自己的努力，一定能夠讓自己的未來更加光明。今年受表揚的自強兒童有鹿港鎮陳美欣、伸港鄉曾鈺媗、彰化市楊佳穎、大村鄉蘇晏誼、溪湖鎮羅珮云、員林市林顯丁、田中鎮卓逸昌、溪州鄉楊采菁、芳苑鄉胡宜蜂、竹塘鄉顏翊芩；自強母親為大城鄉阮竹可、二林鎮黃姵蓁、永靖鄉李婉瑜、埔心鄉黃玉升、北斗鎮陳和枝、社頭鄉黃曉惠、彰化市郭阿華、福興鄉吳恒慧、彰化市蘇苡鑫、線西鄉楊惠娟；模範寄養媽媽為員林市陳金鳳、福興鄉劉美秀。對於兩位模範寄養媽媽，王惠美直誇更是不容易，他們不只疼惜自己的孩子，也很用心疼惜別人家的孩子，悉心照顧後孩子障礙更輕、更能夠融入一般家庭，更對用心看顧3千多個孩子、出錢又出力的家扶王主任及各主委、社工們表示感謝。家扶基金會全國自強兒童曾鈺媗的父親，在工作中遭鐵板壓傷脊椎，僅能從事較簡易的臨時工作，母親則確診血癌，鈺媗不忍母親長期被血癌所苦，因此北上進行骨髓移植手術，將自身骨髓及周邊血幹細胞移植給母親，孝心令人感動。自強母親恒慧因診斷出罹患乳癌，意志消沉之下曾想要放棄，經過家人的鼓勵，積極接受治療，並在因緣際會下開始接受照服員訓練，在這份工作中，恒慧媽媽以自身經驗來幫助其他正與病魔對抗的患者，更積極面對生活。金鳳媽媽與先生成為寄養家庭至今6年，照顧過5名寄養兒童，其中3名為發展遲緩兒童，配合醫療院所的早期療育課程之外，金鳳媽媽也會上網搜尋資訊並購買教具，協助孩子在家裡學習，3名孩子都有十足的進步，金鳳媽媽相信只要付出愛與陪伴，就能改善孩子先天及後天環境的不足。