影／社頭鄉公所和彰化醫院簽約　合作第一起前瞻案

▲即將完工的社頭鄉第一社福大樓，社頭鄉公所決定將社福大樓交給彰化醫院經營，有醫院的醫療支援照護，將讓偏鄉日照更為完臻。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.15）

彰化縣第一件前瞻計畫長照新建案「社頭鄉第一社福大樓」將於8月完工，設立以日照中心為主的社區整合型中心，鄉長劉錦昌和彰化醫院長謝文淮達成工作人員聘任在地人、月費6000元上限的共識，雙方議定合作，今天(15日)在公所簽約。

▲社頭鄉鄉長劉錦昌和彰化醫院長謝文淮在公所簽約，將社福大樓交給彰化醫院經營。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.15）

簽約儀式在社頭鄉公所舉行，劉錦昌和謝文淮代表雙方簽約，立委陳素月、鄉代會主席翁嘉壕及眾多鄉民代表、村長、各社區人員與會。陳素月指出，立法院通過前瞻計劃經費，最先受益的就是社頭鄉，興建了最新的第一社福大樓，嘉惠鄉內長者。

社頭鄉第一社福大樓位於湳底村草仔埤巷，為地上3樓建築，樓地板約294坪，目前已接近完工。公所在106年長照法實施後即向中央申請，成為彰化縣第一件前瞻計畫長照新建案，中央補助2000萬，縣府補助220萬，公所自籌780萬，在去年7月開工，預計今年8月完工。

▲彰化縣第一件前瞻計畫長照新建案「社頭鄉第一社福大樓」即將於8月完工。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.15）

劉錦昌表示，社頭鄉全鄉42500多人，65歲以上6500多人，80歲以上1900多人，高齡少子化的社會讓年輕人負擔重，所以他要求日照中心一定要收費低，老人年金就可以支應，定出6000元的收費上限，也要求新聘工作人員要社頭鄉人，以增加就業機會，經過評估訪談後，彰化醫院經營二水日照中心的成功例子，讓公所決定將社福大樓交給彰化醫院經營。

謝文淮說，社區整合型中心將串連社頭鄉現有的複合型服務中心及巷弄長照站，規劃多元化服務，初步規劃日照中心設在2樓及3樓，1樓設巷弄長照站，還將規劃失智據點及家庭照顧者服務據點、社區服務據點等，另有交通車接送。

謝文淮指出，雙方簽約後強調，目前沒有A據點的社頭鄉，在雙方合作後，社頭鄉的長照網絡就此建立，老人家可以就近在巷弄長照站共餐及參與肌力訓練等活動，延緩失能，若有日照或復健需求，再銜接到社頭日照中心，完備長照2.0的社區整合，預估在明年年中可開幕營運。