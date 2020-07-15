揮別「蚊子舘」　宜科全年營業額較前年成長339%

民國94獲准籌設的宜蘭科學園區，先前因環評限制不得量產、招商情形不盡理想，曾被譏為「蚊子舘」；但近來情況逐漸改觀，截至今（109）年6月底，已有30家廠商進駐，標準廠房出租率已接近滿租，全年營業額較前年成長339%。位於宜蘭縣政中心旁的宜蘭科學園區，民國94年經行政院核定設立，102年完成各項基礎建設，園區占地70公頃，其中34.82公頃提供給廠商使用，而其使用方式，包括租地興建廠房及承租園區已經蓋好的標準廠房；由於園區定位為「數位創意」及「通訊知識服務」園區，成立之初並限制不得量產，因此前幾年廠商進駐情形並不理想。在竹科管理局及宜蘭縣政府共同努力下，情況已經大為改善，竹科管理局副局長許增如表示，截至今年6月底，已有30家廠商進駐，標準廠房出租率已接近滿租，全年營業額較前年成長339%；今年一月爭取通過「宜蘭園區環境影響說明書(重辦環評)」，除了突破量產限制，讓產業與在地優勢結合，積極引進生技、綠能、精密機械、光電元件、通訊等低污染產業，帶動廠房及土地需求暢旺，除了第一期廠房接近滿租，第二期正在蓋的廠房已經有不少廠商正在洽商，土地也有30%以上廠商洽商中。許增如指出，園區發展在於產業，產業基礎在於人才，園區人才有3高1低的特性，即高學歷、高薪資、高生育率及低年齡，希望科管局和宜蘭縣政府繼續共同努力，塑造良好投資環境吸引更多優秀人才到宜科發展，共同拼出宜蘭好生活。