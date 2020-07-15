新北「醫護職業試探中心」成立　侯友宜操作仿真電子嬰兒

新北市領先全國首創醫護類職業試探體驗中心，今(15)日在佳林國中成立，侯友宜市長出席啟用典禮，與頭湖國小學生一起體驗操作仿真電子嬰兒，體驗幫嬰兒換尿布、餵奶、拍嗝，並以物聯網控制居家用品，學生直呼真有趣。侯友宜市長表示，「適性發展」是新北市的重大教育目標之一，佳林國中職探中心成立後，新北市工業、商業、農業、家事、海事水產、藝術及醫護類七大類職探中心已全部到位；今天7月15日也是世界青年技能日，新北市積極提供各種資源，希望在國中就為學生職業試探打下基礎。佳林國中職探中心提供「Home Care」、「CLOUD」及「Smart SHOP」等3大核心內容，其中「Home Care」結合耕莘健康管理專科學校，開設「仿真電子嬰兒照護實作」、「生命徵象測量」與「高齡模擬體驗」；「CLOUD」配合手機平板載具結合程式設計，學習物聯網之基本操作能力，透過智慧控制讓物物相連，控制生活居家的用品，運用APP進行緊急醫療通知；「Smart SHOP」是智能商店，透過科技展示無人商店的技術。教育局表示，自108年度起，新北市推出「扎根技職三箭」，第一箭會持續擴大職探場域，今(109)年規劃174梯次、4,016人次國小生暑假職探育樂營，開放體驗人次全國最多；第二箭是加入雙語學習，今年國小暑假職探育樂營辦理10梯次雙語職探課程，讓學生學習到職業所需的專業英文單字；第三箭，探索新興產業趨勢及培養職涯規劃概念，讓學生摸索未來職涯發展方向；以佳林中心為例，醫護類課程可銜接未來嬰幼兒保育及老人照護工作，物聯網課程中的程式設計亦為新興科技產業之核心技術。