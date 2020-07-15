影／太搶手！彰化監理站18日報考駕照預約已額滿

暑假是剛滿18歲高中職畢業生的機車考照旺季，臺中區監理所彰化監理站7月18日辦理假日門市報考駕照預約已額滿，監理站長王顯文說，想假日考機車駕照，趕快上監理服務網搶下個月的預約名額。

▲筆試報到中。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.15）

為方便平日上班族及學生洽辦監理業務，彰化監理站於每月第三周的周六上午8點至12點開辦「假日門市」服務，7月的假日門市日期為7月18日，提供機車考照、初考領機車駕照安全講習、無照駕駛親子班道安講習、免費輔導職業小型車考照、國際駕照及日文譯本…等各項駕照業務服務。

其中機車考照採全面網路預約報名，想利用假日門市報考機車駕照的鄉親，可由「監理服務網」、下載「監理服務APP」或利用「公路監理自助無人櫃台」預約報名，假日門市機車考照名額有限，想利用假日考機車駕照的民眾，搶預約報名手腳要快。

王顯文提醒，初次考領機車駕照者，需於上午8點20分至10點20分完成2小時的安全講習，才可參加筆試及路考；已經預約報名機車考照的鄉親，要事先體檢合格並攜帶相關報名文件，並且在7月18日當天上午8點10分之前到彰化監理站3樓櫃檯完成報到手續，未於時限內完成報到的話，當日即無法完成考照程序，也提醒鄉親，防疫期間進出監理站須配合量體溫及戴口罩，保護自己也保護他人。

為提升服務品質，監理站也於3樓大廳設置雙語服務櫃台，提供民眾親辦或電話的雙語諮詢，另外公路總局亦提供幸福公路貼心服務，下載「幸福公路APP」，即可隨時掌握各項省道交通及禁行路段等資訊，「幸福公路APP」還提供中英語切換方式，歡迎民眾下載使用。