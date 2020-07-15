暑假去北海岸夜光閃閃　夜釣、光雕、煙火秀讓親子瘋玩

新北市政府農業局推出「北海夜金閃閃」系列活動，在7月底至8月底每週夜晚舉辦夜釣、演唱會、光雕及甘藷焢窯，到淡水漁人碼頭有免費的各式遊樂設施，七夕情人節有煙火秀及爵士樂演奏會，富基漁港的北海岸時尚藝術季，則是漁港首次推出時裝秀。本次北海夜金閃閃系列活動，從7月底至8月底每週夜晚都有精彩活動，淡水漁人碼頭有免費的各式遊樂設施，七夕情人節煙火秀及爵士樂演奏會。於富基漁港辦理北海岸時尚藝術季，首次漁港推出時裝秀。草里漁港辦理「草里釣魚吧」，在漁港港區以輕鬆的模式營造吧檯氛圍，並舉行夜間親子釣魚、魚拓DIY、港邊炭烤及音樂會，以及「釣魚天堂藝響節」，將舉辦垂釣競賽及拍賣會，並辦理一夜干DIY活動、親子炭烤及夜遊。市府也特別與朱銘美術館合作，於8月期間舉辦「北海夜金閃閃─光和作用」系列展覽，8月1日將在朱銘美術館舉辦開幕，當天下午6點起市民朋友可以攜帶食物到朱銘美術館太極廣場參加野餐活動，讓朱銘美術館變身新北最大藝術公園。另外8月底新北健康三寶甘藷產季到來，這次市府選在夜間舉辦甘藷焢窯，讓大家避開炎熱的太陽，各位市民朋友可以邊吹著夜晚涼涼的微風，邊品嚐美味焢窯甘藷，當天也邀請到當地農友擺攤展售新鮮農漁產品，讓各位把最新鮮的美味農業帶回家。