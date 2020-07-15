影／員榮醫療引進高階影像檢查　讓早期病灶無所遁形

員榮醫療體系員生醫院再度斥資6千多萬元增購高階磁振造影、數位乳房攝影以及雙能量骨質密度檢查等最新儀器，並成立「高階醫學影像中心」，員榮醫療體系總院長張克士，彰化縣長王惠美等人今(15)日共同啟動一條龍醫療，讓受檢者與醫師掌握先機精準診斷。

▲員榮醫療體系員生醫院再度斥資6千多萬元增購高階磁振造影、數位乳房攝影以及雙能量骨質密度檢查等最新儀器。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.15）

張克士表示，員榮醫院在員林成立第一家心導管中心搶救無數鄉親生命，當時他也同時購置南彰化最高階電腦斷層為民眾精準診斷疾病，尤其是心血管及低劑量肺癌篩檢，及早揪出病源、及時治療、挽回生命。其中肺癌篩檢還領先全國導入AI人工智慧輔助判讀系統，大幅提升診斷品質。

鑑於許多民眾常在醫學中心排隊久候，有時甚至等待數月，嚴重延誤黃金治療時機，張克士推動「一站式」的檢查服務，在看診或健檢當日檢查後，隨即完成影像報告並向受檢者說明，改善許多醫院要費時等候檢查，還要再次掛號看報告的不便，尤其是及早完成診斷並及時處置，避免耽誤病情。

▲這次建置的高階磁振造影是購自美國GE公司最新型的高階儀器，是極佳的影像診斷利器。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.15）

張克士說，這次建置的高階磁振造影是購自美國GE公司最新型的高階儀器，具有極高的影像品質、縮短檢查時間、降低噪音…等優點，是極佳的影像診斷利器，不少案例受惠於此磁振造影檢查，早期發現早期治療避免遺憾。

彰化縣長王惠美說，員生醫院今年6月17日不老健身房揭牌，是彰化縣第一家也是全國第一家由醫院承辦，同時樂活小學堂也正式啟用，以實際行動支持長照政策，同時也提供縣民更完善、更便利的醫療服務，共同為縣民的健康把關。

張克士說，除疾病的檢查外，因磁振造影並無輻射，是全身健檢的好選項，他呼籲，希望大家要「超前」部屬關注自己及家人的健康「預防勝於治療」。