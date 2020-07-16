暑期旅遊台中購物A好康　推購物競賽拚觀光

為迎接暑期國旅消費潮，台中市政府觀光旅遊局結合國民旅遊與購物競賽，號召千人到台中旅遊、住宿、血拚A好康，累積消費金額最高者直接可獲得機車、星級旅館住宿券等大獎，「台中購物競賽遊程專車」今(16)日記者會亮眼登場，50多位台中觀光公協會與商圈代表皆與會。

觀旅局長林筱淇表示，這次活動結合2020台中購物節，順勢推出限時必選、玩樂購物、農產最讚、健康活力、旅居台中、美食好味等共8大旅遊路線，整合在地商圈、旅宿、農林漁牧等優惠店家，帶民眾到彩虹眷村、柳川水岸、第二市場體驗巡禮。

她指出，還有主推一中及逢甲商圈遊程，帶民眾逛最新潮流服飾、遍嚐台中各式特色小吃、再到有吃有玩還可以血拚的麗寶樂園。

觀旅局表示，國旅業者配合此次活動，預計送客超過千人以上到訪台中，行程涵蓋1至2日遊程，旅遊業者除了主打8大旅遊路線之外，更可依據客源需求包套推出台中創新購物遊程路線，民眾參團購物不但可以享受美食、美景、美麗假期，登錄消費金額還有機會抽中台中購物節的精品豪宅、名車、現金等大獎，讓您美夢成真。

觀旅局提到，購物專車將陸續由全台各地出發，活動主辦單位將統計台中購物節期間搭乘購物專車最會買的旅客，消費金額最高者將直接可將機車騎回家，此次活動報名階段即回響熱烈，不少參團民眾反應「台中暑假期間居然全城On Sale，處處都有折扣，比周年慶還划算」、「參加這次購物競賽活動不用抽就送機車真的很吸引人，旅遊還能兼顧聰明購物」。

觀旅局指出，看好台中購物節帶來的觀光旅遊消費商機，台中在地觀光公協會紛紛加碼送獎項刺激消費購物，期望結合購物節再為台中創下觀光產值新高點。

林筱淇表示，有在地商圈、觀光產業的支持與民眾參與作後盾，來台中購物實在放心，觀旅局暑假推出購物競賽活動，主打遊程消費最高即送機車及星級飯店住宿券等好禮，讓民眾來台中有吃有玩又有拿，期待與全國旅行業者共同引客來台中，給參與民眾一趟最超值難忘的台中暑假血拼之旅。