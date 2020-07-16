全臺第一場霹靂舞奧運積分賽！「新北FUN街頭」開放報名

▲北臺灣指標性街舞大賽「2020新北FUN街頭」即將登場。（圖／板橋區公所提供）

﹔

﹔

北臺灣指標性街舞大賽「2020新北FUN街頭」即將登場，除了持續往年排舞賽與霹靂舞的傳統，今年特別新增兒童霹靂舞競賽組別，也舉辦全臺第一場霹靂舞奧運積分賽；往年相當受到歡迎的Hip Hop及女力賽事也將於前夜祭強勢回歸，決賽更有評審舞團對抗賽特別節目。今天活動開跑記者會特別邀請平均年齡12歲的HRC CONCRETE KiDS來到現場表演，以Breaking舞風為根基的他們，憑著精湛技術和默契奪下World of Dance臺灣區資格賽Junior Team賽事組冠軍，呼應本屆兒童霹靂舞競賽組別，希望能鼓勵更多兒童舞者，同時將街舞文化世代傳承下去。另外，隨著2018年霹靂舞納入青年奧運競賽項目，巴黎奧運籌委會也正式提名霹靂舞為2024年巴黎奧運比賽項目之一，全臺第一場奧運霹靂舞國手選拔的積分賽也將在新北FUN街頭的決賽現場舉辦，賽事將由愛爾達體育電視臺進行專業轉播記者會現場同時有新北市議員馬見、民政局副局長楊志宏、文化局專委陳春美到場參與支持。此外，今年新北FUN街頭也將首度在決賽前一天晚上在新北市市民廣場舉辦前夜祭活動，除了有Hip Hop及女力等許多街舞人引頸期盼的精采賽事外，也將邀請到街舞界嘻哈女王Nike Chen及臺灣嘻哈新勢力Hip Hop Unity擔任表演嘉賓決賽日當天則有評審舞團對抗賽的特別節目，由評審率領本身所屬舞團與其他評審舞團進行表演賽，匯集臺灣世界級評審老師的舞團對抗賽，吸睛度絕對破表。板橋區長范姜坤火說，街舞大賽預賽將於8月29、30日舉辦，前夜祭及決賽將分別於9月5日及6日舉辦，總獎金50萬元，歡迎街舞高手們踴躍報名。