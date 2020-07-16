全臺第一場霹靂舞奧運積分賽！「新北FUN街頭」開放報名

北臺灣指標性街舞大賽「2020新北FUN街頭」即將登場，除了持續往年排舞賽與霹靂舞的傳統，今年特別新增兒童霹靂舞競賽組別，也舉辦全臺第一場霹靂舞奧運積分賽；往年相當受到歡迎的Hip Hop及女力賽事也將於前夜祭強勢回歸，決賽更有評審舞團對抗賽特別節目。
今天活動開跑記者會特別邀請平均年齡12歲的HRC CONCRETE KiDS來到現場表演，以Breaking舞風為根基的他們，憑著精湛技術和默契奪下World of Dance臺灣區資格賽Junior Team賽事組冠軍，呼應本屆兒童霹靂舞競賽組別，希望能鼓勵更多兒童舞者，同時將街舞文化世代傳承下去。
另外，隨著2018年霹靂舞納入青年奧運競賽項目，巴黎奧運籌委會也正式提名霹靂舞為2024年巴黎奧運比賽項目之一，全臺第一場奧運霹靂舞國手選拔的積分賽也將在新北FUN街頭的決賽現場舉辦，賽事將由愛爾達體育電視臺進行專業轉播﹔記者會現場同時有新北市議員馬見、民政局副局長楊志宏、文化局專委陳春美到場參與支持。
此外，今年新北FUN街頭也將首度在決賽前一天晚上在新北市市民廣場舉辦前夜祭活動，除了有Hip Hop及女力等許多街舞人引頸期盼的精采賽事外，也將邀請到街舞界嘻哈女王Nike Chen及臺灣嘻哈新勢力Hip Hop Unity擔任表演嘉賓﹔決賽日當天則有評審舞團對抗賽的特別節目，由評審率領本身所屬舞團與其他評審舞團進行表演賽，匯集臺灣世界級評審老師的舞團對抗賽，吸睛度絕對破表。
板橋區長范姜坤火說，街舞大賽預賽將於8月29、30日舉辦，前夜祭及決賽將分別於9月5日及6日舉辦，總獎金50萬元，歡迎街舞高手們踴躍報名。