暑假「靜城專案」環警監聯合稽查　重機界法拉利也遭罰

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台中市警一分局在轄內常有噪音車及改裝車出沒的路段，與環境保護局及監理機關共同執行「環、警、監聯合稽查專案勤務」；員警於重點路段攔查疑似改裝及噪音車輛，昨晚總計攔查8輛不合格車輛，包括一輛號稱重機界法拉利的義大利杜卡迪（DUCATI）噪音超標，都依相關法令開罰。一輛亮眼的紅色重機，從攔檢站前呼嘯而過，引擎的音浪巨響，吸引路人的目光，員警立刻驅車前往攔查，將其帶回攔檢站進行檢測原來該車是素有重機界法拉利之稱，價值逾百萬的義大利重機「杜卡迪DUCATI」，經環保局當場檢測後，該車噪音審驗值超過管制標準5分貝，依法開罰。交通組組長曾麗玉表示分局除不定期配合環保、監理機關共同執行「環、警、監聯合稽查」外，更於轄內各重要路段加強編排勤務，執行移動式測速照相結合「靜城專案」勤務，強力取締超速車輛，並同時針對疑似噪音車輛錄影蒐證，上傳至環保機關通報進行檢測，經統計本(109)年度1至6月，警方總計取締違規超速案件3543件，另通報噪音車輛28件。交通組表示，每款車輛出廠的環保期數及噪音管制標準不同，普通機車多為第5、6期，噪音管制標準為90分貝，杜卡迪重機管制標準為94分貝。超過標準者，依噪音管制法第26條處1800-3600元罰鍰，5分貝以內為1800元、5-10分貝為2700元、10分貝以上為3600元，杜卡迪檢測結果為99分貝，罰緩為1800元，並通知限期改善，未改善者可另開罰。曾麗玉說，青少年為追求速度與帥氣，常將車輛改裝，警方特別呼籲青少年於暑假期間應遵守交通法規，切勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等，以免影響車體結構，造成自身及他人的交通安全。