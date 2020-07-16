科技執法　汐止、板橋、林口年底實施「智慧停車2.0」

為方便家長接送孩童而不用擔心臨停被開罰，新北市交通局去年9月起試辦「智慧停車2.0系統」，應用於學校家長接送區時段性禁停車格管理，民眾反映佳，因此預計今年12月於汐止區秀峰高中、板橋區海山國小及林口區新林國小周邊路段擴大實施。交通局停車營運科科長許芫綺表示，為實現人本交通和智慧交通城，永和區永平國小、板橋區文德國小的家長接送區時段性禁停車格自108年9月試辦「智慧停車2.0系統」，以智慧停車柱及高位視訊等科技執法系統，於非禁停時段實施無紙化開單，民眾停好車後，即可利用停車柱繳費或行動支付繳費；禁停時段則採人性化管理，家長於接送孩童時可享有6分鐘停車時間，讓家長可以安心接送，如停放逾6分鐘，則寄發勸導單提醒民眾。許芫綺表示，試辦迄今，今年6月於禁停時段非單次逾時停放的車輛已較前月下降53.85%，民眾反映佳，因此預計今年底於汐止區秀峰高中、板橋區海山國小及林口區新林國小周邊路段擴大辦理，3區車格數共計113格，將於每15格設置一台電子票證繳費機，方便民眾就近繳納停車費。許芫綺指出，民眾於智慧停車格停車，仍可使用路邊停車app的自助計費功能以「分」計費，只要事先下載「停車大聲公App」或「易停網App」，停幾分鐘就付多少，相較人工開單以半小時計收停車費省更多，且在今年12月5日前，自助計費更享有前30分鐘只要1元優惠，歡迎民眾多多利用。