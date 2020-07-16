行政疏失！台南市教育局、新東國中遭監察院糾正

李姓教師在

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李師

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李師曾與未成年少女性交易被判刑，卻因其所犯為兒少性剝削條例尚未納入查閱範圍，使新東國中對李師犯行毫無所悉；今年6月施行的教師法雖已將之納入查閱範圍，但僅適用於具教師身分者，李師非專任教育人員因此無法適用，教育部應重新檢視相關子法並修正，完備不適任教師的列管。

台南市新東國中社團108涉嫌頻以LINE傳訊、要求女學生視訊脫衣，學校及台南市政府教育局均知情，卻未積極妥善處理，肇致李俊頴仍被國小聘用，監察院16日審查通過監察委員高鳳仙提的調查報告，對新東國中、台南市政府教育局提糾正案對此議題，南市府教育局暫時未回應。高鳳仙表示，於108年1月24日，以LINE傳「躺平一下會慢慢鬆的」、「沒脫好等我喔」、「到被子裡去」、「脫好」、「再打開」等曖昧訊息，要求視訊看胸部，並在手機另一端手淫，對女學生（下稱A女）為性猥褻行為。108年2月1日，A女父母至新東國中向校長陳琳琳反映A女疑似遭性騷擾或性侵害，並詢問如何處理，當時教務主任曾雯靖也在場；A女父親出示A女與的手機對話內容讓陳琳琳、曾雯靖查閱，兩人均知悉A女疑似遭性騷擾或性侵害等情事，卻未依兒少權法、性別平等教育法之規定進行責任通報。高鳳仙指出，新東國中未依校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則處置，據悉，校方在2月1日接獲A女父母反映，2月21日才由學務主任曾常哲提出檢舉調查，卻遲至2月27日始召開性平會，明顯延遲調查工作。台南市政府行政調查也指出，又因Ａ女父親表達欲釐清真相，但不願意女兒出面受訪，陳琳琳、曾常哲不當要求Ａ女父親簽下不調查申請書；再者，新東國中調查期間誤植李師的名字，經台南市教育局函知才更正，新東國中於調查本案過程發生諸多錯誤，核有違失。高鳳仙指出，台南市教育局事後行政調查，僅認定陳琳琳1人延遲通報並予以記過1次、裁處罰鍰新台幣3萬元，卻未對曾雯靖之延遲通報予以處置，核有督導不周之缺失。曾於100年5、6月間與18歲以上之人、16歲以上未滿18歲之人為性交易，涉犯兒童及少年性交易防制條例（現為兒童及少年性剝削防制）案件，經高等法院台南分院判處有期徒刑1年2月、8月，緩刑4年，於102年3月11日確定，緩刑期間付保護管束。新東國中雖依性侵害犯罪防治法、性教法第27條等查閱李俊頴是否涉犯性侵害相關罪嫌，卻因其所犯為兒少性剝削條例尚未納入查閱範圍，因此未得知李師不當行徑，且經台南市教育局事後清查，另有多所學校（含北門國中、柳營國中、柳營國小、新泰國小等校）未依規定查閱李俊頴有無性侵害之犯罪紀錄。