毒嫌飛車甩尾拒捕　轉彎撞車遭警破窗緝獲

嘉義市八掌派出所鎖定毒品犯嫌常做交易的超商監查，多日跟監後鎖定蔡姓犯嫌涉有重嫌，並於15日發現車內蔡嫌正在與一名女子交易毒品，而2嫌發現一旁埋伏守候員警靠近時，即將重踩油門加速車輛逃離，不慎發生車輛撞擊，警方見機不可失便以優勢警力將犯嫌逮捕。
嘉義市警方表示，八掌派出所員警於查覺犯嫌涉有毒品交易後，由調閱路口監視器過濾清查，循線查知渉有重嫌的25歲蔡姓男子，並於經多日跟監後，再得情資得知，蔡嫌將於15日晚間再度駕駛該輛白色自小客車出現在超商附近交易毒品，吳政緯所長立即帶隊親至現場埋伏，待時機成熟後，員警立即靠近車輛查緝，同時發現車內駕駛座位上蔡嫌正與坐在副駕駛座一名女子交易毒品。
2嫌於發覺車外有埋伏員警後，便重踩油門駕駛車輛加速逃離，但於逃離過程中不慎右轉撞車，員警見機不可失，即以優勢警力將犯嫌逮捕；逮捕過程中，警方使用破窗器把蔡嫌駕駛自小客車車窗擊破，順利將蔡姓毒品犯嫌及25歲江姓女子一舉逮獲，並在2嫌駕駛逃逸車內當場查獲藏放有毛重共12.83公克第三級毒品K他命13包、毛重共528公克毒品咖啡包60包，案經警方據以帶案偵辦後，依毒品危害防制條例罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。
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