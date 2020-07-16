50熱血廚師前進山區　義煮「牽手宴」款待十方啟能師生

台中市寶麗金餐飲集團廚藝總監池一明，今天號召全台50餘名熱血主廚及志工組成「義煮大軍」，為大坑山區十方啟能中心舉辦一場澎湃「公益牽手宴」，十道美味佳餚全是大餐廳菜色，池一明感動表示，料理能帶給人們幸福，未來希望繼續「全台煮透透」。

寶麗金餐飲集團旗下有崇德店、市政店以及位在葳格高中的葳格國際會議中心，這是該集團連續第5年為弱勢長輩及孩子舉辦「公益牽手宴」，集團人員說，集團總裁袁昶平，十分支持廚藝總監池一明的熱血善行，年年出錢出力贊助，今天宴請十方師生的食材雜支費用十萬元，就是由袁昶平買單。





十方啟能中心收容有70多名身心障礙學員，其中以中重度為主，由於行動不便，平常難得外出，更鮮少上餐廳吃美食，獲悉來自全台總鋪師要來為他們煮大餐，師生興奮多日，並勤練精彩歌舞向廚師叔叔表達謝意。



▲來自全台熱血主廚為十方師生義煮，席開十一桌，上菜秀陣容整齊畫一。（圖／金武鳳攝，2020.7.16) 池一明表示，為了這場「公益牽手宴」，50餘位主廚及志工，大清早分另自台北、桃園、台中、屏東等地趕來，大伙分工備料、烹煮，忙得不可開交。顧及學童大多身心障礙，為了他們的健康，菜單設計盡量少油少鹽、多膳食纖維，有些還要特別去骨磨泥，方便他們吞嚥。





今天上桌的十道佳餚、甜品，主要採用當地食材，包括大坑的竹筍、地瓜、絲瓜、金煌芒果等，還有軟嫩好吃的軟殼蟹，色香味俱全，十分澎湃。主廚們不但義煮，還親自上菜，陪伴孩子們歡度快樂午餐，用美食溫暖師生們的胃。





池一明說，廚師們平日雖忙於工作，對公益事情卻很熱心，五年來，只要一聲號召，集團廚師和來自全台熱血主廚都會立馬響應，排除困難參與。今天看到師生們各個吃得開心，感覺就像一家人團圓般，內心很感動，再累都值得。



▲十方啟能中心主任游月菊代表十方感謝廚師熱血做公益，用美食傳達幸福。（圖／金武鳳攝，2020.7.16)

十方啟能中心主任游月菊說，經由廚師們巧手料理，每道佳餚新鮮又營養，正因如此細心貼心，讓中心師生感受到滿滿溫暖，「真的非常感謝！」。







