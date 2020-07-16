影／快樂說台語　臺語趣味文化營讓語言趣味生活化

▲參加臺語趣味文化營的同學開心的說，來文化營可以學習台語，還可以玩，很有趣。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.16）

▲臺語趣味文化營結合了布袋戲、台語歌謠、影片台語配音等精彩主題，翻轉教室教學，讓語言內化為生活中的一部份。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.16）

年輕世代會講台語的人越來越少，長年致力推廣台語文化的關懷文教基金會，選在今(16)日於台語文創意園區舉辦一年一度為期3天的臺語趣味文化營，將語言趣味生活化，吸引了國小一到六年級120位小朋友參加。臺語趣味文化營不同於學校教條式的教學，結合了布袋戲、台語歌謠、影片台語配音等精彩主題，透過布袋戲劇的體驗及操作、歌唱拉曲、互動式趣味小遊戲、口語藝術的影片配音、園區行踏等活潑有趣的翻轉教室教學，讓語言內化為生活中的一部份，讓小朋友輕鬆、快樂講台語，也藉此達到基金會深耕台語文化的宗旨。關懷文教基金會董事長周清玉表示，臺語人口逐漸流失，尤其年齡層較小的孩子已不太會說台語，現階段臺語文化將面臨消失的危機，為了延續語言生命力，家長應該多鼓勵孩子學習臺語、說臺語，讓我們的母語能逐漸受到大家重視。周清玉指出，今年文化營選在具有濃濃文藝氣息的台語文創意園區舉辦，課程搭配豐富的館內珍藏文物，激發兒童對台語的興趣，期望藉由3天的活動營隊，讓小朋友更加認識台語趣味之處，進而推廣母語。台語文創意園區位於彰化市的八卦山坡，是台灣目前唯一的台語文園區，在這裡除了可享受綠林環抱的氛圍，也可以參訪園區富有藝文氣息的文化館、多功能館、藝文館、親子館、音樂館、戲劇館等館藏文物。周清玉說，歡迎所有來到彰化市作客的旅人，一同到園區薰染臺語人文氣息。