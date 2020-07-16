氣候變遷與健康　大林慈濟醫院副院長林名男專題演講

慈濟高雄靜思堂讀書會今(16)日邀請大林慈濟醫院副院長林名男以氣候變遷與健康為題，作專題演講，他認為人類是地球的病毒，經歷這次的新冠肺炎疫情，讓地球獲得喘息的機會。
受邀作專題演講的大林慈濟醫院副院長林名男，亦為該院家庭醫學科主任，曾獲國民健康署健康促進貢獻獎個人獎之殊榮，也為該醫院獲得全球首家健康促進醫院典範醫院之殊榮。
大林慈濟醫院副院長林名男以氣候變遷與健康為題，作專題演講，他認為人類是地球的病毒，經歷這次的新冠肺炎疫情，讓地球獲得喘息的機會，因為二氧化氮排放量下降25%、工業活動減少15-40%、發電廠的煤炭消耗減少36%，讓河水、空氣變得更乾淨了。
林名男表示，21世紀人類所面臨最大的問題，就是氣候變遷、環境問題，而氣候變遷除了造成冰山融化、北極圈滅絕，也造成飢荒及傳染病等，直接或間接影響了人類健康，而燃燒石化燃料所造成的空氣污染，更是嚴重危害民眾生命。
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