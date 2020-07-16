第八屆台中藝博會今登場　珠寶設計師廖文良跨界逆襲

▲台中藝博會今天開展，麵包大師吳寶春共襄盛舉，今天參觀廖文良作品展，相中一幅印象粉彩，立即下訂收藏。（圖／金武鳳攝，2020.7.16)

▲第八屆台中藝博會在日月千禧酒店舉辦，不少藝術家參展作品多，連浴室都成了展場，引來參觀民眾莞爾。（圖／金武鳳攝，2020.7.16)

第八屆台中藝術博覽會以「空間向度-雕塑賞遊」為主題，今天起一連4天在台中市日月千禧酒店展出，共有60家國內外畫廊參展；其中，享譽國際珠寶設計師廖文良跨界參展，應邀致詞的立法院副院長蔡其昌呼籲，後疫情時代，希望大家「報復性」收藏藝品，以行動支持國內藝文發展。主辦單位表示，受到疫情影響，今年國外參展單位僅有2家克服萬難參加，儘管如此，今年參展踴躍，總計有60家國內外優質畫廊，500多位藝術家及超過300件雕塑作品參展，是疫情趨緩後，國內首場盛大藝文活動，也是首場實體展覽與線上展出，雙軌並行的飯店型博覽會，相當難得。立法院副院長蔡其昌致詞表示，疫情讓各行各業受到衝擊，不過後疫情時代，餐飲、旅遊等都出現報復情消費盛況，希望今年台中藝術博覽會也能受到藏家青睞，以報復性收藏支持國內藝文活動。今年藝博會繼續採飯店型博覽會方式，日月千禧自5樓至11樓共七個樓層，分別由參展藝廊展出各類藝術作品。珠寶設計名家廖文良在1106室展出，首日即人潮熙攘，參觀民眾絡繹不絕，麵包大師吳寶春也來共襄盛舉，一眼看中一幅印象粉彩作品，當場下訂，引來熱烈掌聲。廖文良在珠寶界擁有逾30年資歷，繼2016年在首都藝術中心發表新書《那ㄧ葉。有囍事》，展現繪畫、珠寶、詩詞長才，並連結AR科技呈現動畫表現，打開觀者既有的認知世界後，今年，廖文良在藝術創作更上一層樓，帶來嶄新的五感逆襲！廖文良今年以《太湖石。載太極》為主題，運用太湖石的「縐、瘦、透、漏」四大特點，輝映他的創作四大象限―珠寶、繪畫、裝置藝術以及詩詞，作品巧妙地遊走各種不同媒介與向量，將能量層疊堆起，構築全新藝術語彙，帶領觀眾探索不可預測的美好境界，成了今年藝博會新亮點。