影／駕照不再終身有效！75歲長輩要通過認知功能測驗

過去台灣的駕照是終生有效，但隨人口老化，長者生理退化成為交通安全的隱憂，交通部推動高齡駕駛換照至今近三年，公路總局臺中區監理所彰化監理站說，若收到通知沒去換照，可能會被視為無照駕駛，開車出事都不在強制險跟第三人責任險的理賠範圍。

▲高齡駕駛人換照制度已經實施，彰化監理站下鄉宣導高齡換照民眾須通過認知功能測驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.16）

交通部公路總局於106年7月起實施高齡駕駛人管理制度，年滿75歲仍想繼續使用車輛的長輩，需經體格檢查合格並且通過認知功能測驗後，才可以到監理站申請換發有效期限3年的駕駛執照。

依據彰化監理站統計，彰化縣首批屆滿75歲需換照的高齡駕駛人近450人，但迄今仍有120名駕駛人尚未辦理換照或繳回駕照，提醒31年7月1日以後出生年滿75歲的長輩，盡速辦理換照或繳回駕照，以免遭攔查受罰。

▲過去台灣的駕照是終生有效，但隨人口老化，長者生理退化成為交通安全的隱憂。交通部推動高齡駕駛換照至今近三年。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.16）

彰化監理站長王顯文指出，並不是每位高齡駕駛都需強制換駕照，31年6月30日前出生的長輩，如果沒有因交通違規遭記點或吊扣駕駛執照的話，是可以不需更換駕照的，但如果這高齡長輩自我評估已不適合駕駛車輛，可主動將駕照繳回監理站，以避免心血來潮駕車上路危及自身及其他用路人的安全。

王顯文表示，首批應換照的長輩，如果7月1日前沒來受測更新，原來的駕照將在6月30日到期，7月1日駕照逾期後，如果駕車上路被攔查，須於被攔查後3個月內完成體驗及通過認知功能測驗再到監理站換駕照，逾期未換照，依道路交通管理處罰條例規定，將被處以1,800元至3,600元的罰款。最重者還會被註銷駕照，提醒年滿75歲的長輩或家中有年滿75歲的長輩的鄉親要特別留意。

▲年滿75歲仍想繼續使用車輛的長輩，需經體格檢查合格並且通過認知功能測驗後，才可以到監理站申請換發有效期限3年的駕駛執照。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.16）

王顯文說，過去台灣的駕照是終生有效，但隨人口老化，長者生理退化成為交通安全的隱憂，年長者行動與反應不如青壯年時期快速，時常稍有不慎就釀成意外事故，如家中有年滿75歲以上長輩，對於高齡換照制度有任何疑問，可於上班時間撥打彰化監理站電話。