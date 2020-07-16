埤頭鄉合興宮「炸彈媽」　將步巡遊庄三天

▲相傳第二次世界大戰期間，美軍轟炸被日本殖民的台灣，有民眾目睹媽祖在雲端承接炸彈，合興宮媽祖因此被稱作「炸彈媽」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.16）

彰化縣埤頭鄉合興宮「炸彈媽」明（17）日起一連3天舉辦「步巡遊庄」活動，將遶境4鄉鎮、駐蹕43宮廟，合興宮管理委員會副總幹事張良文說，去年恢復中斷40餘年的媽祖步行遊庄傳統，今年初廟方請示媽祖，指示要在7月17至19三日擴大舉辦。

▲埤頭鄉合興村的媽祖廟，其媽祖被稱為「埤頭媽祖」、「炸彈媽」，相傳與媽祖接炸彈的傳說有關。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.16）

南彰化流傳合興宮媽祖的神蹟，相傳第二次世界大戰期間，美軍轟炸被日本殖民的台灣，有民眾目睹媽祖在雲端承接炸彈，保住南彰化合境平安，這顆傳說中的炸彈未爆，掉落合興宮北邊農地，原本國防部要載走，地方信眾一致爭取，炸彈移至合興宮存放，見證神蹟，合興宮媽祖因此被稱作「炸彈媽」。

張良文表示，合興宮步巡遊庄的歷史悠久，日本殖民台灣時禁止台灣宗教活動，很多寺廟和神明被毀，合興宮為保住眾神像，停辦步巡遊庄的傳統宗教活動長達60年，去年大甲媽上午停轎合興宮，白沙屯媽下午駐蹕，台灣兩大媽祖遶境盛事同日到合興宮，埤頭信眾覺得太巧合，合興宮擲筊請示讓副尊出門遊庄，結果擲嘸筊，改為請示是否開基媽祖（又稱黑面三媽）出門，連得三聖筊，合興宮媽祖7月20日、21日遶境埤頭、竹塘、二林等三鄉鎮、停轎25座宮廟。

張良文指出，去年遶境結束沒多久，一名上海趙姓商人到合興宮祈求事業順利，回上海後致電給正在看唐卡展的主委，表示想請分靈奉祀，也想致贈唐卡畫像回饋，主委覺得心靈呼應，一口就答應，去年11月分靈神尊雕刻完成，廟方也安排先飛上海安座，再至青海熱貢訪畫師，未料上海出關時受阻，乾脆就帶著媽祖神尊到青海，結果見到畫師才知悉，描繪媽祖神韻遇到瓶頸，趕緊請出媽祖像，畫師一見如故，沒多久繪成4張「炸彈媽」唐卡。

▲4張唐卡目前已安奉在合興宮右殿，是台灣媽祖廟少數僅有的媽祖唐卡藝術。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.16）

張良文說，4張唐卡目前已安奉在合興宮右殿，是台灣媽祖廟少數僅有的媽祖唐卡藝術，今年大甲媽與白沙屯遶境又相繼到此停駕，「炸彈媽」今年將擴大至埤頭、竹塘、二林、溪州4鄉鎮遶境，祈福國泰民安。