帶振興三倍券到嘉義縣消費　1元以上就能抽汽車等大獎

嘉義縣政府搭配行政院發放的「振興三倍券」 ，今天宣布加碼推出「振興三倍券 來去嘉義縣」抽汽車、機車、行車紀錄器、知名餐飲業者餐券等，1000份獎品等大家來拿。縣長翁章梁說，民眾即日起到10月13日止，憑嘉義縣內任一店家消費發票、收據及嘉有好市集摸彩券，只要消費1元以上，就可上網登錄，有機會抽中汽車等大獎！為提振嘉義縣的經濟，讓國人領到因新冠肺炎疫情而發行的「振興三倍券」，大量到嘉義縣來消費，嘉義縣政府今（16）日召開記者會宣布，加碼推出「振興三倍券 來去嘉義縣」抽獎活動，1000份包含汽車、機車、行車紀錄器、知名餐飲業者餐券等獎品。國人只要拿著消費券到嘉義縣任何一家商店消費1元以上，就可以上「振興三倍券 來去嘉義縣」，及「嘉義縣振興三倍券優惠」網站專區登錄參與抽大獎！翁章梁指出，感謝在嘉設廠的各大企業及在地業者拋磚引玉捐贈獎品，縣政府將在8月14日至10月14日期間，每月14日及28日，共有五波邀請律師見證，以電腦亂數隨機抽獎，前一波段未中獎者，將可累計於次一波段抽獎，每次抽獎各抽出1部機車及其它獎項；10月14日當天將抽出大獎汽車與機車等多項好禮，得獎名單在每月的16日及30日公布在Q嘉義粉絲團。