影／對抗白蟻大作戰　保護鹿港老街區清代木造建築

鹿港老街區保留清代木造建築，其中不乏兩百多年的老房子，台灣氣候高溫潮濕，容易引來白蟻築巢，更可能破壞房子重要結構，鹿港鎮公所長期委託廠商進行保存區木構建築白蟻防治，鎮長許志宏今（16）日至桂花巷藝術村日式宿舍群進行勘驗，對古蹟保存區白蟻防治與構造現況檢測。

▲為保存鹿港古蹟與珍貴歷史建築，鹿港鎮公所係於民國97年起進行「鹿港保存區聚落建物局部修繕-白蟻防治」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.16）

為保存鹿港古蹟與珍貴歷史建築，鹿港鎮公所係於民國97年起進行「鹿港保存區聚落建物局部修繕-白蟻防治」，以期消除木構建築內容易產生的白蟻，避免樑柱等結構遭受侵蝕，保護老屋的壽命。

許志宏表示，待防治工程保固期過了之後，公所再申請經費自民國105年起延續進行木構建築防蟻防治及檢測作業，完工後又進入為期5年的保固期，今年是保固之第3年，因桂花巷藝術村有一間工作室出現新的白蟻軌跡，廠商已用藥投餌，後續則要繼續觀察防治是否奏效。

▲鹿港老街區保留清代木造建築，其中不乏兩百多年的老房子，容易引來白蟻築巢，更可能破壞房子重要結構。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.16）

許志宏指出，鹿港坐擁台灣的歷史文化，不但擁有全台保存最完整的清代閩南式街屋，也就是現在的鹿港老街，以及豐富的古蹟寺廟，同時也不乏日式風味的建築，如鎮史館、桂花巷藝術村等。

而這些建築都有一個特點，就是木構建築居多，木頭最怕蟲蛀，以台灣海島型氣候而言，高溫、高濕、多雨，木構造材易受蟲蟻及菌類侵害，除了減短古蹟與歷史建築的壽命之外，對結構的安全性也有很大的影響。

目前廠商在鹿港老街、桂花巷藝術村等木構建築都有投餌防治白蟻，但如果東西堆疊太多，久未移動，也會像藝術村33號黑白書屋工作室出現新的白蟻足跡，所幸因為及時發現與通知，廠商已進行處理。

頂響能多節公司總經理蔡佩敏表示，在鹿港所施用的是配合環保署許可的合法、專一性高、對環境生態低毒性的藥劑來進行防治處理，以達到預防及消滅蟲蟻族群之效，確保居民及木構建築的安全。