影／無私獻愛　黑手書法家義賣愛心助家扶

福興鄉順興汽車修配廠老闆陳永聰，成立「十方功德行善團」幫助弱勢民眾外，將其會修車的技術巧妙轉化在書法創作，為替彰化家扶中心籌募善款，他書寫30部心經，每部義賣1萬元，賣出30部心經所得全捐家扶助弱勢，而這心經的字裡行間中，流露字字是心意，字字都是有愛。

▲十方功德行善團創團團長陳永聰，他看到因武漢肺炎疫情重創百業，家扶募款吃緊，他自發性在臉書發起「愛心心經」義賣活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.16）

十方功德行善團創團團長、SUM順興汽車公司老闆陳永聰，6年前開始書寫春聯義賣助公益團體，今年春節透過義賣春聯捐助家扶16萬元，完成家扶受助孩童新年換新鞋的計畫，今年上半年，他看到因武漢肺炎疫情重創百業，家扶募款吃緊，他自發性在臉書發起「愛心心經」義賣活動，每部1萬元，2000元裱褙費用由他個人吸收。

陳永聰表示，念書時學過書法，長大後自學精進，每年過年都會字寫春聯送給親朋好友與顧客，很受歡迎，但大家拿得不好意思，鼓勵他義賣春聯，6年前開始每年寫春聯賣，每年將所得捐給縣內不同社福機構，今年將義賣春聯的16萬元捐給家扶中心。

▲為了幫助弱勢家庭度過難關，陳永聰透過毛筆書寫心經，進行愛心義賣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.16）

新冠肺炎衝擊各社福機構募款狀況，為幫助弱勢家庭度過難關，陳永聰也拿起毛筆書寫心經，在自己臉書上愛心義賣，號召民眾的愛心，他說，自家生意也受到疫情影響，業績下滑，但社福機構不能斷炊，要拋磚引玉，讓小額善款積沙成塔。

為了幫助弱勢家庭度過難關，陳永聰透過毛筆書寫心經，進行愛心義賣，透過義賣召集民眾的愛心，而看到FB的民眾為之動容、每個人主動詢問要怎麼義賣，摸黑找到位在福興鄉的順興汽車來響應這愛心心經，讓家扶及這個社會注入一股社會暖流。

▲十方功德行善團創團團長陳永聰透過毛筆書寫心經，進行愛心義賣，賣出30部心經所得全捐家扶助弱勢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.16）

彰化家扶中心主任王震光表示，家扶一直以來致力於兒童及家庭的服務，今年上半年因各項活動停辦，善款短缺，面臨嚴峻考驗，雖然疫情趨緩，捐款狀況在7月恢復到近2成，但仍需要各界愛心響應。