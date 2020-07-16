斷橋重建啟動　南方澳跨港大橋引橋拆除動工

南方澳跨港大橋斷橋9個半月後，今（16）日進行舊橋引橋拆除工程開工，施工單位舉行簡單隆重的開工祭拜祈福儀式後，將進行橋體橫向切除，整體工期配合蘇澳區漁會第3拍賣市場營運及人員安全，預計45天內完成。南方澳跨港大橋去（108）年10月1日坍塌，造成6名外籍漁工罹難，另有12人受傷送醫，交通部長林佳龍承諾3年內完成重建新橋，台灣港務公司迅速移除斷橋，現場遺留的東側及西側引橋，則在建造新橋時一併拆除。南方澳跨港大橋重建工程由蘇花改工程處代辦，本月13日辦理招標，由新亞建設開發公司以8億4850萬元得標，今天進行引橋拆除工程開工祈福儀式，預計以45天時間拆掉舊有引橋，接著在原址蓋新橋。施工單位表示，南方澳跨港大橋的舊引橋拆除工作，主要採用切割工法及配合機械打除作業，先行將橋體橫向切除後，塊體吊離及以駁船運至豆腐岬側蘇澳港第4號港渠內破碎回填。整體工期為配合蘇澳區漁會第3拍賣市場營運及人員安全，預計可在45天內完成。而新建的南方澳跨港大橋全長595公尺，主橋全長300公尺，二側引橋分別為港區側200公尺及豆腐岬側95公尺，主橋寬度包含景觀設施最大20.2公尺，引道寛13公尺，預定今（109）年9月開工，施工工期約24個月，預定111年10月前竣工。