血型不同也能捐肝？高醫成功完成血型不相容換肝手術

▲高醫完成3例不同血型的活體肝臟移植手術，3位受贈者特別現身說法，分享得來不易的換肝新人生。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.16）

血型不同也能捐肝？血型不相容進行肝臟移植手術，排斥風險極高，但拜醫學的進步，高醫2年多來已成功完成3例不同血型的活體肝臟移植手術，3位受贈者特別現身說法，分享得來不易的換肝新人生。





高醫院長侯明鋒表示，血型不一樣也能肝臟捐贈，希望透過這3個分享案例讓大家知道，血型不同並非換肝的禁忌。



▲高醫2年多來已成功完成3例不同血型的活體肝臟移植手術。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.16）

路女士（O型）是在2018年接受女兒（B型）的捐肝，醫師手術前1個月先給予女兒抑制抗體形成的藥物，同時為路女士進行10次的血漿置換處理，並配合術後的脾動脈栓塞，使路女士免於抗體誘發的急性排斥反應，如今母女都恢復良好。





60歲的林先生(O型 ）是由太太（A型 ）捐贈右肝葉成功完成肝臟移植手術，至今已過半年；林太太分享，從沒想過血型不合竟然也能捐贈，幸好高醫一般及消化外科主治醫師張文燦詳細說明，才能讓她毫不考慮，當下就決定捐肝，如今先生恢復良好。





另一位受贈的謝先生（O型）則是由B型的姪兒捐肝保命，主治醫師張文燦表示，活體肝臟移植是充滿挑戰性的手術，尤其是血型不相容的肝臟移植，因血型的抗原存在於肝臟血管及膽管細胞上，如同輸血一般，受贈者血中的抗體將會攻擊植入的肝臟，造成超急性或急性排斥，常導致病人必須再一次接受肝臟移植，否則有生命危險，所幸拜移植免疫學的進步，可有效降低血型不相容的（超）急性排斥發生率。



