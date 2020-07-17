台南新警長就職　詹永茂：槍擊案名列前茅要多努力

內政部發布新任台南市警察局局長詹永茂派令，今（17）日上午舉行交接典禮，由台南市長黃偉哲親自主持、內政部警政署副署長蔡蒼柏監交。
詹永茂表示，台南市的槍擊案件在六都中，確實名列前茅，這對於文化古都台南而言，是蠻諷刺的，但是，我們必須面對問題，解決問題。詹永茂指出，槍擊案多由幫派、毒品或賭博所引起，「這些是我的重點工作」。
詹永茂強調，針對夜店、舞廳等易滋事場所，將執行強力掃蕩，直至槍擊案件或街頭暴力案件明顯下降，「否則絕不終止」。
黃偉哲表示，除感謝卸任局長周幼偉任內對台南市警政工作的付出與貢獻，也期許新任局長詹永茂在既有堅實的基礎上，領導全體南警同仁，繼續為台南市警政工作努力打拼，以達成守護大台南的願景，營造安居樂業的宜居城市。
新任局長詹永茂是中央警察大學正科第47期交通學系畢業、中央警察大學交通研究所碩士，歷任內政部警政署警監督察、前桃園縣政府警察局八德、平鎮、龍潭、中壢及桃園分局分局長、內政部警政署教育組組長、宜蘭縣政府警察局局長、桃園市政府警察局主任秘書、副局長、基隆市警察局局長及內政部警政署警政委員等重要職務，內、外勤職務歷練豐富，富領導統御及協調能力，深獲各級長官肯定。
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