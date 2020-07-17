新北哈客樂園慶祝開園15年　8月推精彩活動邀親子同玩

▲新北哈客樂園―新北市客家文化園區即將開園達15年，8月1日至8日規劃了一系列動靜態活動慶祝15周年。（圖／新北市客家局提供）

新北哈客樂園―新北市客家文化園區即將開園達15年，園區以創新互動科技體驗與親子同樂為主題，8月1日至8日規劃了一系列動靜態活動慶祝15周年，包括親子兒童劇與互動音樂會、客家童玩樂VR、百人藍金DIY、客來闖關趣以及回憶時客藝術家聯展等。8月1日上午10時將舉辦15週年慶系列活動開幕茶會。8月2日（日）首先在演藝廳登場的是成軍近20年，並以超人氣授權卡通明星聞名的海波兒童劇團，帶來最知名的奶油獅與好朋友兒童劇；8/8（六）推出廣受小朋友歡迎YOYO家族唱跳秀，西瓜哥哥和月亮姐姐等人要來陪大家度過歡樂午後，兩場親子表演都在下午2點開始。新北市客家事務局表示，8/1至8/8（8/3為休館日）天天都有小朋友超愛的DIY活動，藍染、絹印、雪花泥黏貼畫、不織布手提袋和雷射轉印作畫等，提供民眾多元選擇，另外8/1、8/2及8/8這三天還加碼推出客來闖關趣活動，歡迎5人以上組隊報名參加，參賽即送精美餐具組，每場次前三名隊伍還可獲2,000元超商禮券。另外園區新推出客家童玩樂VR互動體驗，8/1開始免費體驗，在客家美食遊戲中一窺義民祭挑擔奉飯習俗；而15週年風華再現展，邀集過往15年間曾於園區展出的16位藝術家，以油畫、攝影、紙藝、漆畫、水彩、皮雕、陶版畫、纏花以及藍染等，呈現跨世代跨領域媒材精彩創作。