「新北市兒童藝術節」登場　大都會公園堤坡滑梯全面開放

▲「2020新北市兒童藝術節─怪獸訓練場」即將於7月25日開幕，將在新北大都會公園、市民廣場、府中商圈及鶯歌陶瓷藝術園區等4個場地接連登場。（圖／新北市文化局提供）

「2020新北市兒童藝術節─怪獸訓練場」即將於7月25日開幕，會在新北大都會公園、市民廣場、府中商圈及鶯歌陶瓷藝術園區等4地接連登場，成為新北兒童暑假最大放電去處，一路延續到8月16日；其中大都會公園超人氣熊猴森樂園超長滑梯更將全面開放。今年兒藝節共跨足4大場區，其中新北大都會公園囊括表演、藝術裝置、藝術體驗等豐富節目，包括2大兒童劇天團都將在此搬演節目，紙風車劇團帶來《紙風車的魔法書》，是劇團最富盛名的巫婆系列兒童劇，藉由「巫頂」串出巫婆之舞、動物運動大賽等經典橋段；如果兒童劇團的《媽媽咪噢！》則用喜劇、熱鬧的方式傳達給孩子誠實的重要，此外，現場還有新北市各博物館帶來的藝術體驗，小小波麗士、小小消防員職人體驗，家長可以帶孩子們來一日帥氣變身。此外，新北大都會公園熊猴森樂園堤坡滑梯今年5月已部分開放，這次兒藝節將全區開放；樂園利用堤坡空間地形特色，打造出以臺灣原生特色動物為主題的全齡共融遊樂場，總長800公尺寬50公尺，占地4公頃，共有31座特色滑梯及100組遊戲設施，是全國最大的共融式樂園。市民廣場及府中商圈場區則規劃藝術裝置及小型演出，包括YOYO唱跳以及巧虎見面會，繽紛的水果色恐龍適合親子一起拍照打卡；此外，還特別邀請樂高大師打造專屬且可搭乘的積木小火車及機械鐘，全球只有18人，也是全臺唯一1位的樂高大師，這次除了打造專屬設施外，還將帶來神還原的積木版臺北101、高雄85大樓及朝天宮！府中商圈店家這次也提出專屬折扣，至於鶯歌陶瓷園區則由美術館帶來表演節目及體驗，邀請孩子們「一起蓋美術館」，透過創意表現心目中的美術館。還玩不夠不要緊，這次也特別規劃線上遊戲，就算在家也能玩，遊戲總共規劃8個關卡，其中4個可以在線上破關，另外4個要到活動現場解碼，只要闖破5個關卡，就能參加抽獎，最大獎任天堂Switch主機一台，讓孩子們玩遍全暑假。