擴大臨檢查到居家檢疫趴趴走！高雄男子遭重罰一百萬

高雄一名50多歲黃姓男子，居家檢疫期間趴趴走至舞廳內消費且未戴口罩，今（17）日凌晨3時許，黃姓男子與1名友人一同前往舞廳消費，遇新興分局擴大臨檢盤查，衛生局接獲通報後，已將黃男送至中央集中檢疫所進行強制隔離，並依法裁處重罰新台幣100萬元。



▲新興分局執行擴大臨檢盤查，竟查出黃男違反居家檢疫的規定。（圖／記者陳美嘉翻攝） 今（17）日凌晨3時20分左右，新興分局執行易滋事場所之擴大臨檢勤務，在新興區舞廳包廂內盤查客人身分時，赫然發現警用電腦上出現黃男是被註記為「居家檢疫」的人士，而且當下現場黃男並無戴口罩，同時還發現該包廂內女服務生也未戴口罩；女服務生一聽到黃男為居家檢疫人士，先是愣了一下，隨後神情緊張地趕緊戴上口罩；警方蒐證後，立即通知衛生局接手處理。



▲ 黃男已送至中央集中檢疫所進行強制隔離，並依法裁處重罰新台幣100萬元。（圖／高市衛生局提供） 黃男為遠洋漁船漁工，於7月7日隨漁船返國入境，預計居家檢疫至7月21日，衛生局接獲通報後，考量此案居家檢疫期間違規外出，經初步疫調確認無出現相關疑似症狀後，已將該名個案送至中央集中檢疫所進行強制隔離。





另外，衛生局表示，黃男刻意未帶手機外出，意圖規避電子圍籬監控、外出時間達3小時以上、且前往密閉且人流眾多的舞廳場所，又未戴口罩，造成市民風險危害程度高，因此，衛生局將依法裁處重罰新台幣100萬元。





衛生局再次提醒市民朋友後疫情時期，目前社區流行風險雖然較低，但國際疫情仍處嚴峻，各項防疫工作仍然不可鬆懈，也請八大行業業者務必確實落實政府四大防疫政策，善盡管理責任。



