新北整編2樓以上「之號」門牌　戶所將下里換發戶口名簿

新北市部分公寓2樓以上門牌以「之1號、之2號、之3號、之4號」分別表示「2樓、3樓、4樓、5樓」，易造成民眾混淆，因此新北市民政局今年4月起，全面整編2樓以上「之號」及1樓「臨」字號門牌，預計今年9月底前完成整編，目前各戶所皆已送達住戶說帖，並排定日期主動下里免費換發戶口名簿及房屋所有權狀。民政局長柯慶忠表示，為配合新北市全面換發新式門牌作業，各戶所已發送門牌整編說帖向住戶說明換發原由，因門牌整編生效後，身分證地址已變更，原規劃配合內政部今年10月起全面換發新一代身分證期程一併辦理換發，但內政部宣布因疫情影響將延後換發身分證，且確切日期尚未確定。柯慶忠說，雖現行使用之身分證及戶口名簿等相關證件，於換發前仍然有效可以繼續使用，但為免民眾申辦金融機構等業務，需提示與各項證件一致之身分證，有換發現行版本身分證之民眾，可於各戶所下里服務時，申請免費換發。戶政科長顏耀明表示，為落實簡政便民，各戶所會排定於平日夜間或假日下里服務，民眾無需擔心要特別請假前往申辦，除免費換發現行版本之身分證與戶口名簿，並聯合地政事務所免費換發房屋所有權狀。另外，在門牌整編生效後3日內，郵政、車籍、稅籍、水電、瓦斯及有線電視等相關資料之變更，也將由戶所透過跨機關通報或主動函請相關機關配合地址資料改註，解決民眾因門牌整編後各項資料須改註，及於各機關間之往來奔波。