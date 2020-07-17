中市府委外捕蜂、捉蛇　民眾抱怨緩不濟急

天氣炙熱，大里、太平地區紛紛傳出蛇隻出沒民宅事件，引起民眾驚慌，通知承包業者前來捕捉，需要花費1至2個小時，民眾抱怨緩不濟急，里長和民眾乾脆自行動手，市議員李天生(17)日指出，目前市府只委託一家民間業者負責，工作吃力，要求增聘業者分區執行業務。對此，市府農業局林務自然保育科長林弘敏說，規劃自110年起將全市劃分市區、屯區、海線三區，委託民間業者分區執行捕蜂、捉蛇業務，同時要求縮短到場時間，加強為民服務。李天生指出，里長和民眾自行持拿捕夾前往捕蛇，由於沒有受過專業訓練，有些危險，不過民眾反映，通知承包業者前來需要花費1至2個小時，根本緩不濟急，還是自已動手，比較實際。李天生強調，台中市幅員廣大，捕蜂、捉蛇業務繁重，目前市府只發包委外一家業者負責，無法提供快速服務，由於蛇、蜂出沒，威脅民眾生命安全，要求市府考慮增聘業者投入，分區執行業務，協助解決民眾困擾。林弘敏表示，台中市幅員廣大，和平、東勢等偏遠地區，確實鞭長莫及，業者據報到場，蛇隻早已逃竄，因此規畫自110年起將全市劃分三區執行捕蜂、捉蛇業務，至於業者到場捉蛇時間，107年4小時，108年起減為2小時，未來分區執行後，將要求再縮短處理時間。市府108年度執行「捕蜂」6,655件、「捉蛇」5,043件，總計11,698件，編列經費1,100多萬元，109年預估案件將會增加，擴增預算為2,250萬元，每件工資1,100元；依統計，去年度捉蛇數量最多是9月份計733件，捕蜂數量最多是7月份計1,770件；至於捕蜂、捉蛇數量由西屯區拿下雙料冠軍，分別捉蛇294件，捕蜂615件。市府規定，捕蜂、捉蛇業務，上午8時至晚間10時由農業局負責，晚間10時至清晨8時由消防局負責；並要求承包商接獲通報後，捉蛇2小時、捕蜂7天內完成，延遲1小時就會扣錢。