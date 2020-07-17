中市學童視力六都最差　議員呼籲提出妥善規劃

孩童視力的發展，對於未來成年後的視力影響甚鉅，今(17)日民進黨台中市議員賴佳微、江肇國發現，台中市學童的視力六都最差，卻不見市府有任何作為，議員呼籲，請市府好好針對孩童的視力健康提出妥善的規劃，不要讓台中市的孩子都變成小小四眼田雞。賴佳微表示，根據中央的統計數據顯示，台中市國小學童的視力不良率，高達百分之47.43，六都視力最差，台中的國中孩子視力不良率也高達百分之76.41，雖然排名六都第二差，但去年一整年增加的比率卻是最多的，排名第一差的新北市反而下降。江肇國表示，有眼科醫生指出，要解決近視問題最佳的良藥即是每天白天在戶外累積時間120分鐘，目前只見市府口頭呼籲，卻不見其相關作為，反觀嘉義縣中埔鄉和興國小就為了搶救逐年惡化的學童視力，徹底執行下課清空教室，鼓勵大家到戶外活動，並改善教室照明設備，讓學童視力不良率下降到百分之30.77，甚至拿下全國特優第一名；江肇國也說，學童視力不只是孩子、家長自己的事，學校、市府也需要共同重視。賴佳微也說，應該讓學童有更多的戶外活動，舉辦各種比賽或是設計更多課程讓孩童能夠走出教室，對於孩童的視力一定都有相當的幫助；國民教育署的視力保健計畫主持人長庚紀念醫院的吳佩昌醫師就曾表示，醫學實證自然光線可以誘發視網膜產生多巴胺，避免發生近視，對已經近視的學童也可以抑制近視度數增加的速度，而且只要走出戶外在走廊或樹蔭下就有成效，不一定要在大太陽下。議員表示，台中市的孩童視力狀況實為嚴重，甚至已經到了不容市府忽視的地步，請教育局協同衛生局盡快提出妥善的計畫，讓台中市學童視力不良的問題能夠得到改善，不要再忽視兒童的健康問題，永遠只做「口頭呼籲」，卻不見實質的作為。