獨／檢舉台南知名飯店長期使用過期食材　吹哨人疑遭洩密

▲屢次遭衛生局查獲過期食材。（圖／記者陳聖璋組圖）

▲衛生局7月3日前往稽查，遭飯店業者藉故拖延20多分鐘，好讓廚師趕緊滅證。（圖／記者陳聖璋組圖）

▲飯店竟將過期啤酒拿來做成啤酒凍。（圖／記者陳聖璋組圖）

▲疑是飯店業者用來放置各種過期品的「暗倉」。（圖／記者陳聖璋組圖）

台南市榮美金鬱金香酒店及榮興金鬱金香酒店2家飯店，遭內部員工蒐證檢舉，長期使用過期食材及過期備品，經台南市衛生局數次稽查，相關違法情事屬實均予裁罰；吹哨人的身分及檢舉細節飯店業者竟知悉，吹哨人質疑是遭衛生局洩密。衛生局表示，如有相關事證，請吹哨人循司法途徑，衛生局會配合調查。吹哨人今（109）年4月看到飯店吐司包裝上的日期標示已過期很久，心生疑竇，開始暗中注意，赫然發現飯店有許多食材、食品原料、醬料、調味料、麵粉、飲料等，都是過期品，吐司過期3個多月、過期啤酒用來製作啤酒凍，甚至咖啡豆竟是2017年9月20日到期，這些過期品通通讓消費者及飯店員工吃下肚。吹哨人遂開始蒐證，衛生局接獲檢舉2次後，在109年4月20日前往榮美金鬱金香酒店稽查，當場查獲許多過期食材、食品原料、食品等，並張貼封條，也據以裁罰。但該飯店似乎毫不在意，仍繼續使用過期食材及食品原料，吹哨人不斷蒐集新事證，屢屢向衛生局檢舉。吹哨人指出，不但食材、食品原料、食品等過期，連沐浴乳、洗髮精、漱口水等房間備品也是過期品；109年4月29日，衛生局前往榮美金鬱金香酒店及榮興金鬱金香酒店2家飯店稽查，果然查獲過期的食材、食品原料、食品、備品，衛生局再度裁罰。詎料，這兩家飯店居然完全沒改善，繼續其違法惡行，而吹哨人自4月29日至6月22日期間，數次拿不同新事證向衛生局檢舉，承辦人吳姓股長竟說，「檢舉動作不要這麼大，等業者鬆懈，我們（衛生局）再去」，吹哨者無法接受市府機關單位如此官僚，遂於109年6月23日轉而向台南地檢署檢舉。吹哨人指出，4月29日之後，飯店主管在會議上就暗指誰去檢舉，並透露出檢舉的細節，這讓吹哨人大為震驚，因為，與衛生局接觸的相關細節，只有吳姓股長及丁姓人員知情，因此，吹哨人指出，「除了我、丁先生、吳股長，沒有人知道當中的細節，飯店會知道，不是他們洩密，還有誰？」。本（7）月3日，衛生局接獲吹哨人持新事證檢舉，又前往榮美金鬱金香酒店稽查，結果，竟被飯店拖延20多分鐘，等於是讓業者有充足時間滅證後，再進去稽查，吹哨人表示，曾拿照片舉證，兩家飯店有幾個「暗倉」，衛生局稽查時竟然都不查，甚至吳姓股長還說，「這樣一次一次稽查，只會浪費行政資源」。吹哨人說，衛生局每次稽查皆查獲過期食品，顯示業者根本不怕，為何主管機關沒有更積極的作為？更離譜的是，這段時間的舉報過程，業者竟然全都知悉，甚至連細節都一清二楚，實在匪夷所思。也因吹哨人身分及相關檢舉情節遭洩密，吹哨人遭業者找理由將其資遣，資遣前的上班時間，業者竟派1個員工，全天候跟著吹哨人，監視其一舉一動，甚至連上廁所都緊跟著；吹哨人指出，將整理其與丁先生及吳股長對話、接觸的相關資料，向地檢署檢舉「公務人員洩密」。衛生局表示，若業者屢罰不改善，持續違法，將依食品安全衛生管理法相關規定裁罰，情節重大者，得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。至於本案吹哨人指控疑遭洩密，衛生局強調，同仁皆戰戰兢兢依法行政，如確有相關事證，請吹哨人循司法途徑，衛生局會配合調查。