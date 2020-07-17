慢遊筍友部落染出幸福　農村體驗活動今起報名

▲慢遊筍友部落染出幸福農村小旅行活動，今起限量體驗名額開放報名。（圖／記者簡勇鵬攝,2020.07.17）

農委會水保局主辦的「慢遊筍友部落染出幸福農村」活動，今（17）日在古坑鄉大埔社區啟動，將在7月26日、8月1日、8月9日共辦理5梯次，每梯次優惠40名共200個名額，即日起開放網路報名或洽大埔社區專案經理丁小姐，額滿為止。「慢遊筍友部落染出幸福農村」的農村體驗小旅行活動，是首度串聯大埔、樟湖社區合作推動，將相鄰兩個農村的自然景觀資源、麻竹筍產業、茶葉、漬物文化、藍染及竹編技藝等特色整合成1日體驗遊程，分別在7月26日（日）、8月1日（六）、8月9日（日）共辦理5梯次，將帶領民眾感受生態園區的自然芬多精、觀賞存在超過350年極為珍貴的貝殼化石區、DIY做醬筍與拓印、製作幸福藍染與竹藝、茶道品茗、享用大埔社區筍友部落食農餐，還可採購在地優質物產作為伴手禮。古坑鄉大埔社區發展協會張和賢理事長則表示，「慢遊筍友部落染出幸福農村」農村體驗小旅行活動，原價1600元，超值優惠價為800元，小孩500元（12歲以下），優惠限額200名，即日起開放網路報名或洽大埔社區專案經理丁小姐，額滿為止，歡迎大小朋友一起來山中體驗雲林古坑鄉大埔與樟湖社區之美，享受山村生活與田園之樂，若想知道更多詳細活動資訊請上「農村小童」粉絲專頁查詢。