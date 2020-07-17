影／日人拍攝阿里山鄒族神話　林佳龍、翁章梁參加首映

新冠肺炎疫情重創全球觀光旅宿業，阿里山國家風景區管理處為提振觀光，特邀請在台日本攝影師小林賢伍(Kengo Kobayashi)以3:22的時間，拍攝出鄒族「神話的大地」宣傳短片，透過中、英、日語版本行銷阿里山，交通部長林佳龍、嘉義縣長翁章梁等人親臨首映會。
阿里山風管處邀請日本攝影師小林賢伍(Kengo Kobayashi)以鄒族神秘的神話為脈絡，透過導演細膩的視角，在擇優取鏡的詮釋下，「神話的大地」將大阿里山地區豐富的生態之美，與鄒族精采的神話，導引神遊、嚮往充滿神話的阿里山，翁章梁縣長說，相信這部影片一定能為阿里山帶來觀光效益。
林佳龍指出，臺灣有70％是山脈，海拔 3000公尺以上高山有269座，臺灣本身就是一座高山島，這樣的地質分布在全世界並不多，山巒層疊，溪谷縱橫，形成以「奇、險、峻、秀」聞名的中央山脈、雪山山脈、玉山山脈、阿里山山脈和海岸山脈等5大山脈，讓多樣、稀有、獨特，無數生物都匯聚在臺灣島嶼，「神話的大地」拍攝手法細膩，非常精彩，希望這部影片能為疫情後代的觀光市場，開啟旅行的對話。
翁章梁表示，阿里山非常適合親子旅遊，因為阿里山有濃厚的文化和生態，小林先生用日人的視角拍攝「神話的大地」，網路的世界無遠弗界，影片都是「長效型」播出，相信這部影片一定能為阿里山帶來觀光效益。
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