2020搖滾台中今晚直播　人人都是第一排搖滾區

為期兩天的「2020搖滾台中」，因防疫改採線上直播，以「做伙勇敢」為標語，傳達面對疫情大家一起勇敢奮鬥的意念；今(17)晚首場將由馬來西亞Anna莊啟馨開場，甫入圍第31屆金曲獎的「娃娃」魏如萱壓軸演出，歡迎全球樂迷一同上線，「人人都是第一排搖滾區」。市府新聞局長黃國瑋表示，受疫情影響，今年全台許多音樂活動被迫取消，儘管如此，市府早自3月即開始規劃「2020搖滾台中」，決定改採線上直播，避免人群聚集形成防疫破口，同時堅持幫助樂團、支持音樂，即便面對疫情，仍希望透過音樂讓大家「做伙勇敢！」。新聞局說，搖滾台中已有超過10年歷史，過去為實體表演，廣獲樂迷好評，今年雖受疫情影響，市府仍決定續辦，改採線上直播，盼透過網路平台，讓更多樂迷聽見台中在地搖滾樂；此外，今年邀請設計大師Akibo設計主視覺，標語「做伙勇敢」體現出疫情當中，大家一起勇敢奮鬥的意念。新聞局表示，2020搖滾台中表演團體包括11組國內樂團、5組國外樂團以及5組台中在地樂團，首日直播將由魏如萱、莊啟馨、麋先生、告五人、康士坦的變化球、無妄合作社等超強卡司帶來演出。明日第二天的直播，則有宇宙人、舒米恩、大象體操、P!SCO、I Mean Us、Vast & Hazy等卡司，要與海內外樂迷隔著螢幕同步嗨翻天！新聞局指出，搖滾台中線上直播將於今下午5時至晚上10時，及7月18日下午4時至晚上10時準時上線，可在台中市政府新聞局YouTube頻道、TVBS觀看，也可在臉書粉絲專頁「搖滾台中」收看。