彰縣榮服處表揚幸福家庭　感謝新住民配偶無私付出

▲李福堂高齡103歲、管文英95歲，倆人因戰亂分離近半世紀，直到開放探親，才再次相遇、攜手共度餘生，會後楊雨榮親自將表揚狀及禮品等送至李家。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.17）

▲植栽DIY讓每位參加的榮民眷都覺得很有成就感，直說帶回家後會好好照顧，氣氛歡樂和諧。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.17）

彰化縣榮服處今（17）日舉行「新住民生活輔導暨幸福家庭表揚活動」，表揚陳志夫、陳寧玉等4對幸福家庭代表，處長楊雨榮對新住民配偶細心照顧榮民伴侶及無怨無悔的付出表示感謝，也期望藉此提供榮民眷聚會、互相交流的平台。受表揚的家庭，各自都有一段相互扶持的堅貞感情故事，陸籍新住民韓清蘭與榮民張亞南結婚20餘年，為照顧夫婿參加看護職訓，彰顯夫妻的鶼鰈情深。榮民李福堂與陸籍配偶管文英在民國38年即結為夫妻，卻因戰亂分離近半世紀，直到開放探親，倆人才再次相遇、攜手共度餘生，李福堂現已高齡103歲，最近因跌倒不便出門，管文英也95歲高壽，為照顧另一半而無法參加表揚典禮，會後楊雨榮親自將表揚狀及禮品等送至李家，並祝福李伯伯早日康復。活動邀請了彰化縣政府社會處婦女及新住民福利科社工員賴玉茹及內政部移民署中區事務大隊彰化服務站科員張伯仲，就政府提供的社會福利資源、婦女權益及新住民相關法令、權益等進行說明；活動最後安排了植栽DIY，作品完成後每位參加的榮民眷都覺得很有成就感，直說帶回家後會好好照顧，氣氛歡樂和諧。楊雨榮表示，期望藉由每年活動舉辦，增進榮服處與榮民、新住民榮眷間的交流，讓服務可以更貼近新住民家庭的需求，未來將持續秉持熱忱與專業，提供更優質的服務。